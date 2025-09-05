Trong bức tranh phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, ngày càng nhiều đơn vị lựa chọn con đường gắn tăng trưởng kinh tế gắn với trách nhiệm cộng đồng. Thép Mỹ VMS là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu khi song hành cả hai sứ mệnh: tạo ra sản phẩm thép chất lượng phục vụ công trình và kiến tạo giá trị nhân văn cho cộng đồng.

90 suất học bổng trao đi - 90 ước mơ được chắp cánh

Chương trình “Nghị lực Thép” đã trao 90 suất học bổng với tổng trị giá 300 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của 10 điểm trường trong địa bàn.

Thép Mỹ VMS trao 90 suất học bổng với tổng trị giá 300.000.000đ cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Hưng Yên

Không chỉ là hỗ trợ tài chính, những suất học bổng còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. 90 ước mơ nhỏ bé đã được chắp cánh, 90 câu chuyện nghị lực tiếp tục được viết tiếp bằng niềm tin và khát vọng. Nhiều phụ huynh và thầy cô xúc động cho biết, chương trình đã kịp thời tiếp thêm động lực, giúp học sinh thêm kiên định với con đường học vấn, bất chấp những khó khăn phía trước.

Mỗi suất học bổng giúp các em vững bước trên con đường chinh phục tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và nghị lực sống

Theo đại diện doanh nghiệp, học bổng “Nghị lực Thép” được ví như một ngọn lửa nhỏ, nhưng đủ sức thắp sáng nghị lực trong tim các em, khẳng định rằng khó khăn có thể thử thách, nhưng không thể ngăn bước ý chí vươn lên.

Doanh nghiệp đồng hành cùng sự nghiệp “trồng người”

Theo đại diện Thép Mỹ VMS, doanh nghiệp xem giáo dục là một trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững.

“Giáo dục luôn là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và là trụ cột của sự phồn vinh xã hội. Xuất phát từ niềm tin ấy, doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh để góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Thép Mỹ VMS xem giáo dục là một trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững

Với quan điểm đó, Quỹ học bổng “Nghị lực Thép” được duy trì thường niên, vừa mang tính hỗ trợ thiết thực, vừa là cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mở rộng quỹ đến nhiều tỉnh thành hơn, gia tăng số lượng học bổng để ngày càng nhiều học sinh được tiếp sức trên con đường học tập.

Trong thời gian tới, Thép Mỹ VMS đặt mục tiêu mở rộng quy mô quỹ, tăng số lượng học bổng, đồng thời mở rộng phạm vi trao tặng ra nhiều địa phương khác. Doanh nghiệp kỳ vọng rằng, với sự chung tay từ xã hội, chương trình sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần hiếu học và nuôi dưỡng nghị lực sống trong nhiều thế hệ học sinh.

Phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm cộng đồng

Không chỉ tập trung vào sản xuất và kinh doanh, Thép Mỹ VMS đã chọn cho mình con đường phát triển song hành cùng cộng đồng. Mỗi suất học bổng, mỗi chương trình xã hội đều là cách để doanh nghiệp khẳng định triết lý: “Rèn thép để dựng xây đất nước, rèn nghị lực để dựng xây tương lai.”

Thông điệp ấy không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành định hướng xuyên suốt trong mọi hoạt động của VMS. Một công trình bằng thép có thể góp phần định hình diện mạo đất nước trong vài thập kỷ, nhưng “công trình” được xây bằng tri thức và nghị lực nơi thế hệ trẻ sẽ còn trường tồn qua nhiều thế hệ.

Thép Mỹ VMS lựa chọn con đường phát triển bền vững bằng việc gắn hoạt động của mình với trách nhiệm xã hội

Với tầm nhìn đó, Thép Mỹ VMS không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng mà còn mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên trong từng học sinh. Mỗi câu chuyện vượt khó, mỗi tấm gương nghị lực từ các em chính là nguồn cảm hứng để doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển quỹ “Nghị lực Thép” thành một hành trình lâu dài, bền bỉ. Đây cũng là cách doanh nghiệp gửi gắm thông điệp: sự phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người - nền móng quan trọng nhất của xã hội.

Thép Mỹ VMS “rèn thép dựng xây đất nước, rèn nghị lực dựng xây tương lai”

Trong tương lai, Thép Mỹ VMS kỳ vọng quỹ học bổng sẽ trở thành một biểu tượng nhân văn gắn liền với thương hiệu. Thông qua sự chung tay của cộng đồng và đối tác, chương trình có thể mở rộng ra nhiều tỉnh thành, trao cơ hội học tập cho hàng nghìn em nhỏ.

“Bằng việc gieo mầm tri thức và nghị lực, Thép Mỹ VMS tin rằng mình đang cùng đất nước kiến tạo những “thế hệ thép” - cứng cáp, kiên cường và sẵn sàng đóng góp cho sự phồn vinh của xã hội. Chính nhờ cách tiếp cận ấy, Thép Mỹ VMS đã dần khẳng định hình ảnh một doanh nghiệp không chỉ được tin cậy bởi khách hàng và đối tác, mà còn được trân trọng bởi cộng đồng. Đó là tài sản vô giá, là nền móng để VMS tiếp tục hành trình phát triển bền vững, đồng hành cùng sự nghiệp trồng người, và kiến tạo một tương lai vững bền cho đất nước”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

