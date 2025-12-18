Các chuyên gia trình bày cơ chế vận hành, quản trị rủi ro và giám sát các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản số, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn cho sàn giao dịch tài sản số. Ảnh: NP

Ngày 18/12, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), với sự đồng hành của OKX Global và Tether, tổ chức Hội thảo chuyên sâu “Vận hành và giám sát thị trường tài sản số”, tập trung vào các vấn đề bảo đảm an ninh mạng cho sàn giao dịch tài sản số.

Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia tài chính – công nghệ, an ninh mạng, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số.

Thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều sàn giao dịch tài sản số lớn đã từng bị tấn công, khai thác lỗ hổng kỹ thuật và sai sót vận hành, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và làm suy giảm niềm tin thị trường.

Tại Việt Nam, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời hạn 5 năm đã mở ra khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về an ninh, an toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về bảo mật và vận hành sàn giao dịch tài sản số được xác định là yếu tố then chốt đối với cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Duy Hiền, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho rằng, việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam chỉ có thể đạt được mục tiêu lâu dài nếu được xây dựng trên nền tảng an ninh mạng vững chắc, cơ chế giám sát minh bạch và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Theo ông Vũ Duy Hiền, hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý cho tài sản số.

Việc Chính phủ cho phép thí điểm chào bán, phát hành và giao dịch tài sản mã hóa trong thời hạn 5 năm đánh dấu lần đầu tiên lĩnh vực này được đưa vào khuôn khổ pháp lý chính thức.

Nghị quyết không chỉ mở ra không gian thử nghiệm có kiểm soát, mà còn đặt ra các yêu cầu cụ thể về an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống rửa tiền và giám sát kỹ thuật đối với các tổ chức tham gia thị trường.

Ông Vũ Duy Hiền cho rằng đây là con đường phù hợp để Việt Nam vừa tiếp cận xu thế mới, vừa kiểm soát được rủi ro.

Thông qua thí điểm, Nhà nước có thể giới hạn phạm vi triển khai ở mức an toàn, đồng thời thu thập dữ liệu thực tiễn nhằm hoàn thiện chính sách.

Nếu được vận hành đúng chuẩn, thị trường tài sản số còn có thể mở rộng không gian tăng trưởng, thu hút đầu tư công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành các dịch vụ giá trị gia tăng mới cho nền kinh tế.

Theo ông Vũ Duy Hiền, hội thảo lần này là diễn đàn cần thiết để các cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi thẳng thắn về những yêu cầu kỹ thuật, pháp lý và an ninh trong vận hành thị trường tài sản số.

Sự quan tâm lớn của các đại biểu tham dự cho thấy tài sản số đang là lĩnh vực thu hút sự chú ý mạnh mẽ của xã hội.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ OKX, Tether và Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã trình bày nhiều báo cáo chuyên sâu, tập trung vào kiến trúc kỹ thuật của các nền tảng giao dịch tài sản số quy mô quốc tế; cơ chế vận hành, quản trị rủi ro và giám sát các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản số (VASP); kinh nghiệm hợp tác công – tư trong bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống dòng tiền bất hợp pháp; cùng khung đào tạo nâng cao năng lực bảo đảm an toàn cho sàn giao dịch tài sản số.

Theo bà Vũ Trần Ái Tâm, Giám đốc phát triển kinh doanh OKX Global, nói rằng các bên cần đánh giá thị trường tài sản số theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về an ninh hệ thống, minh bạch thị trường.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động chuyên môn do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia triển khai thời gian qua, nhằm phân tích các rủi ro an ninh mạng, mô hình công nghệ mới nổi, yêu cầu bảo vệ người dùng và cơ chế quản trị, giám sát hạ tầng dữ liệu của tài sản số.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Hiệp hội hướng tới góp phần nâng cao nhận thức xã hội về an ninh cho tài sản số như một hợp phần quan trọng của hạ tầng niềm tin số quốc gia, đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ phát triển các sàn giao dịch tài sản số một cách an toàn, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật.