Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thí sinh sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống đã được các Sở và trường THPT cấp. Các em truy cập đường link đăng ký thi trực tuyến của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh đăng nhập bằng thông tin tài khoản gồm: Số CCCD/CMTND/ĐDCN, mã đăng nhập rồi điền đúng mã xác nhận màu xanh (có phân biệt in hoa, in thường).

Đối với thí sinh tự do, đăng nhập bằng Cổng dịch vụ công quốc gia (ô trắng chữ xanh dưới ô Đăng nhập), điền thông tin tài khoản hoặc quét mã VNeID trên điện thoại.

Lưu ý, thí sinh tự do khi đăng ký trực tuyến bằng VNeID vẫn phải in phiếu dự thi, xin xác nhận từ công an xã phường các giấy tờ cần thiết rồi nộp cho điểm tiếp nhận hồ sơ cùng với các giấy tờ như ưu tiên cộng điểm (nếu có). Do đó, thí sinh có thể đăng ký trực tiếp từ khâu nộp hồ sơ luôn nếu không muốn đăng ký trực tuyến.

Bộ GD-ĐT lưu ý ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ Căn cước/CCCD/ĐDCN/Số hộ chiếu.

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định.

Thí sinh có thể tham khảo các bước thực hiện theo clip hướng dẫn chi tiết từ Bộ GD-ĐT dưới đây:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 26/6 và 27/6.

Lịch thi đối với các thí sinh dự thi với đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (Chương trình phổ thông 2018) như sau:

Lịch thi đối với các thí sinh dự thi với Đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 như sau: