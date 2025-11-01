Liên quan vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh) gây xôn xao dư luận, Công an TPHCM cho biết qua khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân không có dấu hiệu tác động ngoại lực, khả năng không phải án mạng.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là N.H.L. (27 tuổi, trú tại địa phương). Công an nhận định, cô gái có biểu hiện bất thường và có thể bằng cách nào đó đã chui vào ô tô nhưng không thoát ra được, dẫn đến ngạt thở, tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ các tình tiết liên quan đến cái chết của L., đồng thời phối hợp với chủ xe và người thân nạn nhân để điều tra nguyên nhân và lý do thi thể nằm trong cốp ô tô.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: L.A

Như VietNamNet đã đưa tin, chiếc ô tô được chủ xe đỗ trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ ngày 27/10. Khoảng 9h ngày 1/11, người dân khu vực phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ chiếc ô tô này, cửa kính bị vỡ. Khi được gọi đến kiểm tra, chủ xe tá hoả phát hiện thi thể một cô gái đang trong giai đoạn phân huỷ nặng nằm trong cốp xe.

Theo gia đình, gần đây nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý không ổn định và đã rời khỏi nhà nhiều ngày trước. Dù gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.