Chiều 21/10, ông Nguyễn Quốc Xinh, Chủ tịch UBND xã An Biên cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi mất tích khi đang ngủ cùng gia đình.

“Thi thể bé được tìm thấy trên kênh xáng Xẻo Rô, thuộc địa bàn ấp 5, xã An Biên. Cơ quan công an đang bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình”, ông Xinh thông tin.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 20/10, chị L.T.K. (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy phát hiện con trai út mất tích.

Căn nhà của chị K. nằm ven kênh xáng Xẻo Rô. Bé trai được đặt nằm ngủ trên chiếc giường sát vách tôn, hướng ra phía con kênh, nên gia đình nghi ngờ cháu có thể đã rơi xuống dòng nước bên dưới.

Khu vực vách ngăn nghi là nơi bé trai rơi xuống kênh đã được chính quyền địa phương gia cố nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Bảo Trân

"Tôi ngủ cùng các con, để bé út nằm ngoài mép giường vì sợ anh chị lỡ đè trúng. Khi tỉnh dậy, không thấy con đâu, tôi hoảng hốt nghĩ cháu có thể rơi xuống kênh nên lập tức báo công an", chị K. nghẹn ngào kể.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện, thợ lặn túc trực liên tục, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn bởi khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, nước chảy xiết, trong khi nạn nhân mới chỉ 4 tháng tuổi.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm bé trai. Ảnh: Bảo Trân

Được biết, chị K. là mẹ của 5 người con và thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Cả gia đình sinh sống trong căn nhà tạm do bà con, hàng xóm hỗ trợ dựng lên. Hằng ngày, chị mưu sinh bằng nghề bán vé số, còn chồng làm nghề đi biển.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.