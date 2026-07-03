Phạm Việt Tiến: Cú bứt phá từ điểm 6 đến điểm 10 tuyệt đối

Trong số 3 học sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán, Phạm Việt Tiến (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) gây ấn tượng với màn bứt phá ngoạn mục. Từ mức điểm 6-7 năm lớp 10, Tiến đã chinh phục điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT nhờ 3 điều đơn giản.

Xuất phát sớm để mua thời gian: Thay vì đợi vào năm học, Tiến chọn đi trước một bước khi bắt đầu chương trình lớp 12 ngay từ hè, tháng 6/2025 theo lộ trình cá nhân hóa tại Hệ thống giáo dục TOAN.VN. "Học sớm giúp em có trọn vẹn 3 tháng cuối để luyện đề và củng cố chiến thuật phòng thi mà không bị áp lực" , Tiến bộc bạch.

Học hiểu bản chất, không học vẹt: Nam sinh tập trung tối đa vào việc hiểu, nắm chắc kiến thức nền tảng thay vì lạm dụng công thức tính nhanh, nhớ một cách máy móc. Đối với Tiến, việc thấu suốt bản chất lý thuyết là chiếc chìa khóa duy nhất để tư duy các dạng bài nâng cao và chinh phục câu hỏi phân hóa.

Luyện đề chất lượng hơn số lượng: Trong giai đoạn nước rút, Tiến duy trì thói quen giải một đề mỗi ngày. Tuy nhiên, hiệu quả không đo bằng số lượng mà nằm ở việc anh chàng liên tục mổ xẻ bài làm, ghi chép lại các lỗi sai vào sổ tay để khắc phục triệt để, không lặp lại cùng một lỗi ở lần làm bài sau. Điều này giúp em tiến bộ nâng dần điểm lên sau mỗi đề thi thử.

Bên cạnh đó, sự dẫn dắt, định hướng chuyên môn của thầy cô Toan.vn và động viên của gia đình giúp em có tâm lý ổn định, không cảm thấy quá áp lực trong quá trình học, luyện thi.

Học sinh Phạm Việt Tiến đạt điểm 10 Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Trương Quốc Đạt: "Phá băng" rào cản điểm 9 nhờ chinh phục bài toán xác suất

Nếu Việt Tiến tạo lợi thế bằng việc xuất phát sớm, thì Trương Quốc Đạt (THPT Mỹ Đình) lại chọn chinh phục cột mốc 10 điểm bằng cách tập trung vào những câu hỏi phân hóa.

Từng nhiều lần dừng ở mốc 9 điểm, Đạt đã bứt phá lên điểm 10 tuyệt đối nhờ chiến lược rõ ràng:

Tập trung đúng trọng tâm: Nhận thấy đề thi thường phân hóa ở phần Xác suất và Thống kê, Đạt cùng các thầy cô tại Toan.vn xây dựng lộ trình học chuyên sâu cho hai chuyên đề này.

Hiểu bản chất: Những buổi trao đổi, tranh luận với thầy cô về nhiều cách giải giúp Đạt hiểu sâu kiến thức và mở rộng tư duy.

Chiến thuật làm bài: "Hãy chắc chắn lấy trọn điểm phần cơ bản trước, rồi mới chinh phục các câu khó. Quan trọng nhất là chủ động hỏi thầy cô ngay khi gặp vướng mắc để không bị hổng kiến thức", Đạt chia sẻ.

Học sinh Trương Quốc Đạt đạt điểm 10 Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đặng Huy Hoàng: Chiến thắng "bệnh ẩu" bằng kỷ luật và môi trường truyền cảm hứng

Khác với hai người bạn, Đặng Huy Hoàng (THPT Tây Hồ) từng có "điểm yếu chí mạng" của nhiều sĩ tử: làm bài ẩu. Quá tập trung vào câu khó khiến Hoàng nhiều lần mất điểm ở những câu cơ bản.

Hành trình chạm tay vào điểm 10 của Hoàng được gói gọn trong hai chữ: Kỷ luật.

Cẩn trọng để không mất điểm: Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, Hoàng rèn thói quen đọc kỹ đề, làm chắc phần cơ bản trước khi chinh phục câu vận dụng.

Tự tư duy tìm lời giải: Với những bài khó, Hoàng học cách tự phân tích, lật ngược vấn đề để tìm ra hướng giải ngắn gọn và hiệu quả.

Giữ vững phong độ: Hoàng cho biết môi trường học tập tại Toan.vn giúp em duy trì sự tập trung và động lực. "Những buổi tối ở lại làm bài cùng thầy cô đã tiếp thêm tinh thần để em kiên trì suốt mùa thi."

Học sinh Đặng Huy Hoàng đạt điểm 10 môn Toán

Phương pháp "Hướng dẫn tự học" - Bệ phóng tạo nên kỷ lục

Dưới góc nhìn chuyên môn, cô Nguyễn Thị Hiên, Trưởng nhóm chuyên môn Toán THPT tại Toan.vn, cho rằng điểm chung của 3 học sinh đạt điểm tuyệt đối năm nay là tư duy học tập chủ động.

"Các em không học theo lối đọc - chép mà tự khám phá kiến thức dưới sự định hướng của thầy cô. Khi biết tự tìm lời giải và nhìn lại lỗi sai để hoàn thiện, các em đã trở thành 'người thầy' của chính mình. Đó là nền tảng để nâng cao tư duy giải toán," cô Hiên chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Hiên (đứng giữa) và học sinh của Toan.vn

Sự kết hợp giữa tinh thần tự học bền bỉ, lộ trình cá nhân hóa và bộ tài liệu phân chia theo trình độ khoa học đã giúp Tiến, Đạt và Hoàng chinh phục điểm 10. Thành tích của ba em là minh chứng rằng điểm số xuất sắc không đến từ năng khiếu bẩm sinh, mà là kết quả của một lộ trình đúng đắn, sự chuẩn bị sớm và tinh thần kỷ luật.

Bích Đào