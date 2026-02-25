Trong bối cảnh đó, dự án The Gió Riverside tại khu đông TP.HCM nổi bật nhờ lợi thế ven sông, kết nối hạ tầng thuận tiện, đón nhịp dòng tiền ưu tiên giá trị thực.

Tọa lạc bên bờ Sông Đồng Nai, The Gió Riverside khai thác triệt để lợi thế ven sông. Ảnh: An Gia Group

Ngay từ cuối năm 2025, bức tranh bất động sản đang cho thấy những chuyển động đáng chú ý. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, sau nhịp “rung lắc” bởi biến động lãi suất trong tháng 11/2025, mức độ quan tâm đối với bất động sản bán đã tăng khoảng 10% trong tháng 12. Đặc biệt, phân khúc chung cư tiếp tục duy trì đà tăng giá mạnh, với mức tăng trung bình 56% so với quý I/2024. Những con số này cho thấy thị trường đã đi qua giai đoạn nhạy cảm nhất của chu kỳ lãi suất và đang bước vào pha phục hồi có chọn lọc, nơi dòng tiền ưu tiên sản phẩm có giá trị sử dụng thực và pháp lý rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, các dự án đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư lẫn tiềm năng khai thác dài hạn đang nổi lên như tâm điểm mới của thị trường. Tại khu đông TP.HCM mở rộng, dự án The Gió Riverside do An Gia Group phát triển được xem là một trong những điểm sáng khi hội tụ lợi thế vị trí, không gian sống và thời điểm thị trường.

Tọa lạc tại phường Bình An, TP.HCM, dự án nằm ngay mặt tiền đường DT16 và sở hữu tầm nhìn trực diện ra sông Đồng Nai. Vị trí này giúp The Gió Riverside hưởng lợi từ hạ tầng liên kết vùng ngày càng hoàn thiện, đồng thời duy trì khoảng cách đủ gần để tiếp cận trung tâm, phát triển một không gian sống xanh ven sông. Nhất là trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại khu đông ngày càng khan hiếm, yếu tố “cận giang” không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn tạo lợi thế gia tăng giá trị dài hạn.

Xu hướng dịch chuyển khỏi khu vực lõi đô thị đông đúc sang các đô thị vệ tinh có môi trường sống tốt hơn đã hình thành rõ nét sau đại dịch và tiếp tục được củng cố trong giai đoạn 2024 - 2025.

Khi thị trường bước vào giai đoạn có chọn lọc, người mua không còn chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn mà tập trung vào khả năng ở thực, chất lượng môi trường sống và tiềm năng khai thác dòng tiền. Điều này lý giải vì sao các dự án có quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích nội khu và gắn với không gian tự nhiên đang được quan tâm trở lại.

Dự án The Gió Riverside được quy hoạch với gần 3.000 căn hộ và khu shophouse thương mại, hướng tới xây dựng một cộng đồng cư dân hiện đại. Điểm nhấn của dự án nằm ở hệ tiện ích đa dạng như hồ bơi, khu thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng, mảng xanh và các khu chức năng dành cho gia đình trẻ. Sự đầu tư vào hệ tiện ích nội khu cho thấy định hướng phát triển dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố bán hàng ngắn hạn - một tiêu chí ngày càng được người mua chú trọng trong bối cảnh thị trường sàng lọc mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, mức độ uy tín chủ đầu tư cũng trở thành yếu tố quan trọng của dòng tiền. Khi tín dụng không còn dồi dào như giai đoạn trước, người mua có xu hướng ưu tiên những doanh nghiệp có năng lực triển khai thực tế và kinh nghiệm bàn giao dự án. Việc The Gió Riverside được phát triển bởi An Gia Group - đơn vị đã ghi dấu ấn với nhiều dự án căn hộ tại TP.HCM và khu vực lân cận góp phần củng cố niềm tin về tiến độ và chất lượng.

Ở góc độ đầu tư, thị trường năm 2026 được kỳ vọng vận hành theo hướng minh bạch và thực chất hơn khi các chính sách về định danh bất động sản và quản lý dữ liệu dần được triển khai. Trong môi trường đó, những dự án có vị trí rõ ràng, pháp lý minh bạch và đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ có lợi thế cạnh tranh. Dự án The Gió Riverside, với lợi thế ven sông, kết nối thuận tiện và định hướng phát triển bền vững, đang đứng đúng nhịp của chu kỳ mới - nơi “giá trị thật” dần thay thế các kỳ vọng đầu cơ ngắn hạn.

Trong bức tranh chung của khu đông TP.HCM mở rộng, bên cạnh The Gió Riverside, thị trường còn ghi nhận sự hiện diện của một số dự án đáng chú ý khác. Sự góp mặt của các dự án này cho thấy sức hút của khu vực trong chiến lược giãn dân và phát triển đô thị vệ tinh.

Dự án The Gió Riverside tọa lạc tại phường Bình An, TP.HCM, mặt tiền đường DT16 và gần sông Đồng Nai, thuận tiện kết nối với các trục giao thông liên vùng. Dự án được định vụ phù hợp với người mua ở thực, gia đình trẻ và nhà đầu tư tìm kiếm căn hộ có không gian sống xanh ven sông, mức giá vừa tầm và tiềm năng khai thác cho thuê. Dự án sở hữu quy mô gần 3.000 căn hộ cùng hệ tiện ích nội khu đa dạng, chú trọng không gian mở, đón gió tự nhiên từ sông, hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân hiện đại và bền vững.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia)