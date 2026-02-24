Tại xã Yên Định, Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất là tài sản của UBND xã Yên Định vào sáng 7/3.

58 lô đất đấu giá thuộc các khu dân cư thôn Duyên Thượng 1 và khu dân cư Trại Giống, thôn Duyên Thượng 2, xã Yên Định. Tất cả các lô đất đều là đất ở tại nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài.

Diện tích các lô đất đấu giá từ hơn 92,1 đến 178,6m2/lô. Giá khởi điểm từ 5-16 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô từ hơn 460 triệu đồng đến gần 3 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá là tại UBND xã Yên Định đến 11h30 ngày 4/3 (trong giờ hành chính) hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín đến 17h ngày 4/3.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, với một vòng đấu, theo phương thức trả giá lên. Tại phiên đấu giá, người tham gia ghi số lô đất đăng ký vào phiếu trả giá do đơn vị tổ chức phát hành.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND thị trấn Quán Lào cũ, nay là thôn Quán Lào 2, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Trong tháng 3, Thanh Hóa đấu giá 177 lô đất tại xã Yên Định, Thiệu Tiến và Quảng Chính.

Cũng trong sáng 7/3, tại xã Thiệu Tiến, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất là tài sản của UBND xã Thiệu Tiến.

40 lô đất đấu giá thuộc mặt bằng khu dân cư gốc Sữa, Thưởng, Trối Sâu, thôn Tân Bình, điểm dân cư đường cái trong, thôn Thành Thượng và điểm dân cư cho đồng bào sinh sống trên sông chưa có đất ở và dân cư mới Đồng sau Cách, thôn Lam Đạt, xã Thiệu Tiến.

Diện tích các lô đất đấu giá từ 138,1-201,5m2/lô. Giá khởi điểm từ hơn 3,7 triệu đồng/m2 đến hơn 5 triệu đồng/m2; tương đương mỗi lô từ hơn 548 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ tại UBND xã Thiệu Tiến đến 16h30 phút ngày 3/3 hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đến 16h30' ngày 4/3.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Thiệu Tiến.

Tại xã Quảng Chính, chiều 23/3, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Thanh Hóa sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 79 lô đất là tài sản của UBND xã Quảng Chính.

Các lô đất đấu giá thuộc mặt bằng khu dân cư thôn Phú Cường - Châu Sơn, xã Quảng Chính.

Diện tích các lô đất từ 120,5-292m2/lô. Giá khởi điểm từ 3,5-7 triệu đồng/m2; tương đương mỗi lô từ 437,5 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá đến 16h30 phút ngày 18/3 tại Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Thanh Hóa, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và tại UBND xã Quảng Chính.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, với một vòng đấu, theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Quảng Chính.