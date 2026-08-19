Nhu cầu của họ khá khác biệt. Một lớp học vài chục người hay một startup 10 nhân sự không nhất thiết cần hệ thống hội nghị trực tuyến với hàng trăm tính năng quản trị. Điều họ cần trước tiên là dễ sử dụng, cuộc họp đủ dài, kết nối ổn định và chi phí hợp lý. Đây cũng là nhóm nhu cầu mà Tammi Meeting - tính năng họp trực tuyến được tích hợp trên ứng dụng Viettel Tammi - đang hướng tới.

Họp online với Viettel Tammi sẽ có thời lượng miễn phí là 120 phút và cho 100 người

120 phút cho những nhu cầu họp hàng ngày

Một buổi học trực tuyến thường kéo dài từ một đến hai giờ. Các buổi trao đổi công việc, tư vấn khách hàng hay làm việc nhóm cũng có thể vượt quá một giờ.

Với Tammi Meeting, một phiên họp có thể kéo dài liên tục tới 120 phút, với quy mô tối đa 100 người. Khoảng thời gian này đáp ứng phần lớn nhu cầu học tập, làm việc nhóm và hội họp thông thường mà người dùng không phải trả thêm phí để kéo dài cuộc họp.

Đây là một lựa chọn khá thực tế đối với sinh viên học nhóm, giáo viên tổ chức lớp trực tuyến hay các startup đang muốn tối ưu chi phí vận hành.

Không chỉ thời gian, data cũng là một phần của chi phí

Một cuộc họp video kéo dài không chỉ liên quan đến phí sử dụng nền tảng. Với người thường xuyên sử dụng 4G/5G thay vì Wi-Fi, dung lượng data cũng là một khoản cần tính đến.

Đây là lợi thế riêng mà Viettel có thể đưa vào trải nghiệm Tammi.

Theo chính sách hiện hành, thuê bao Viettel được miễn phí data khi sử dụng các tính năng liên lạc thuộc phạm vi áp dụng trên Tammi. Vì vậy, người dùng có thể gọi, trao đổi hoặc tham gia các phiên họp dài mà giảm bớt mối lo về lượng data tiêu thụ.

Lợi ích này đặc biệt thiết thực với những người thường xuyên học và làm việc trên thiết bị di động, hoặc không phải lúc nào cũng có Wi-Fi ổn định.

Khi Meeting nằm ngay trong một ứng dụng liên lạc

Một điểm khác trong cách Tammi tiếp cận Meeting là tính năng này không đứng riêng biệt.

Call, Chat và Meeting được đặt trong cùng một ứng dụng. Một nhóm đang trao đổi qua tin nhắn có thể chuyển sang gọi hoặc tổ chức cuộc họp mà không cần thay đổi nền tảng.

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm viễn thông của Viettel, các cuộc họp online với Tammi sẽ luôn rõ ràng, không đứt đoạn và không mất cước 4G/5G. Ảnh: Trần Thế

Cách thiết kế này phù hợp với những nhóm người dùng nhỏ, nơi nhu cầu giao tiếp thường diễn ra liên tục giữa nhắn tin, gọi điện và họp trực tuyến thay vì được phân tách thành các hệ thống riêng biệt.

Bên cạnh đó, Viettel cũng đưa kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực viễn thông và vận hành các dịch vụ liên lạc quy mô lớn vào quá trình phát triển Tammi. Các công nghệ xử lý dữ liệu thời gian thực và AI được ứng dụng nhằm cải thiện chất lượng âm thanh, hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn và duy trì trải nghiệm khi điều kiện kết nối thay đổi.

Cơ hội nằm ở những người sẵn sàng thử một lựa chọn mới

Thay đổi nền tảng làm việc tại một doanh nghiệp hàng nghìn nhân sự không đơn giản. Phần mềm đã gắn với quy trình, dữ liệu và thói quen của tổ chức khiến chi phí chuyển đổi có thể lớn.

Nhưng với một nhóm sinh viên, một lớp học hay startup vài chục người, việc thử một công cụ mới dễ dàng hơn nhiều. Đây có thể là cơ hội đáng chú ý cho Tammi Meeting.

Thay vì đặt bài toán phải thay thế những nền tảng họp trực tuyến đã phổ biến, Tammi có thể bắt đầu từ một nhu cầu gần gũi hơn: cung cấp thêm một lựa chọn thuận tiện cho những người cần họp đủ lâu, sử dụng đơn giản và tối ưu chi phí.

Trong một thị trường đã có nhiều tên tuổi lớn, đôi khi cơ hội không nằm ở việc có nhiều tính năng hơn, mà ở việc tìm đúng nhu cầu vẫn chưa được phục vụ đủ tốt.

Với Tammi Meeting, 120 phút mỗi phiên, khả năng kết nối tới 100 người, tích hợp Call - Chat - Meeting và lợi thế data dành cho thuê bao Viettel là những giá trị cụ thể để bắt đầu câu chuyện đó.

Còn người dùng có lựa chọn và ở lại hay không, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào điều quan trọng nhất với một nền tảng liên lạc: trải nghiệm thực tế của mỗi cuộc gọi và mỗi cuộc họp.

Phương Dung