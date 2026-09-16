Chuẩn bị phụ kiện chất lượng trước khi nhận máy

Thói quen mua đồ giá rẻ "dùng tạm" đang dần lùi lại. Người dùng smartphone cao cấp tại Việt Nam ngày càng khắt khe hơn bởi quan niệm một chiếc máy trị giá hàng chục triệu đồng xứng đáng có giải pháp bảo vệ tương xứng, vừa giữ trọn thẩm mỹ nguyên bản, vừa đảm bảo công năng và đạt các chuẩn an toàn.

Theo đó, trong giai đoạn đặt trước iPhone 18 Pro Max chính hãng, thị trường phụ kiện chính hãng cũng bắt đầu khởi động. Nổi bật là hệ sinh thái phụ kiện cao cấp đến từ Singapore[1] gồm Uniq, Skinarma và Mazer do Công ty TNHH Thương mại TLC Việt Nam (TLC Trading) phân phối tại Việt Nam. Ba thương hiệu này đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ dải sản phẩm hoàn thiện từ ngôn ngữ thiết kế đến công nghệ lõi.

Cuộc chạm trán phong cách: tinh tế tối giản hay streetwear cá tính

Ở mảng ốp lưng, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa hai xu hướng thẩm mỹ, người dùng năm nay có thể chọn đúng chất riêng của mình.

Uniq theo đuổi triết lý "Better By Design"

Đại diện cho phong cách tối giản là Uniq, thương hiệu[1] Singapore ra đời năm 2012. Theo đuổi triết lý "Better By Design", Uniq sở hữu hai sản phẩm đạt iF Design Award và từng đứng đầu ở cả hai hạng mục Doanh nghiệp và Đội ngũ thiết kế nội bộ trên bảng xếp hạng iF Design Ranking.[2]

Các mẫu ốp Uniq tập trung vào sự thanh lịch mà không đánh đổi khả năng bảo vệ. Sản phẩm ứng dụng đệm khí AiroGroove hấp thụ lực va đập, vật liệu chống ố vàng AbsoClear giúp giữ độ trong suốt lâu dài, cùng thiết kế chân đế đa góc thông minh tiện dụng khi xem nội dung.

Skinarma khẳng định cá tính với thời trang đường phố và ngôn ngữ Cyberpunk

Trái ngược với vẻ nhã nhặn của Uniq, Skinarma biến chiếc ốp lưng thành một tuyên ngôn phong cách đậm chất đường phố dành cho thế hệ trẻ. Lấy cảm hứng từ văn hóa Streetwear và ngôn ngữ Cyberpunk, sản phẩm kết hợp các vật liệu cơ khí như Carbon rèn (Forged Carbon), nút bấm nhôm CNC, cùng cấu trúc mô đun cho phép người dùng tự do mix and match viền bảo vệ hay dây đeo.

Điều thú vị là bên dưới diện mạo thời trang phá cách đó, ốp Skinarma vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chống sốc ấn tượng với khả năng chống rơi thả từ độ cao lên đến 2,4 m (8ft Drop Protection).

Vật liệu mới lên ngôi: kính gốm Nano và thấu kính truyền sáng 98,5%

Màn hình và cụm camera luôn là hai bộ phận nhạy cảm, tốn kém chi phí sửa chữa nhất trên iPhone Pro. Đón đầu thế hệ mới, dải kính cường lực Uniq Optix mang đến 6 giải pháp chuyên biệt, đáp ứng từng thói quen sử dụng khác nhau.

Bên cạnh phiên bản Optix Covex Clear trong suốt chuẩn HD, người dùng có thể chọn Optix Covex Matte nhám mịn chống chói dành cho game thủ, Optix Covex Privacy AG chống nhìn trộm khi dùng máy nơi công cộng, hay Optix Vision OptiView lọc đến 85% ánh sáng xanh trong dải 400 - 450 nm để bảo vệ mắt.

Đột phá nhất là Optix Xenon Clear sử dụng kính gốm Nano (Ceramic Glass), chịu được viên bi kim loại 250 g rơi từ độ cao 2 m. Trong khi đó, Optix Omnifit ArcFit Vivid gây ấn tượng với viền uốn cong 3D ôm sát mép màn hình, mang lại cảm giác liền mạch khi vuốt chạm.

Kính bảo vệ cụm camera Uniq siêu mỏng 0,25 mm cùng chuẩn truyền sáng 98,5%

Đặc biệt, giải pháp bảo vệ cụm camera Uniq viền nhôm (Aluminium Bezel) giải tỏa nỗi lo giảm chất lượng ảnh chụp. Với độ mỏng cơ học chỉ 0,25 mm cùng chuẩn truyền sáng lên đến 98,5%, thấu kính quang học này loại bỏ hiện tượng lóa sáng khi chụp đêm, bảo vệ an toàn cho ống kính lồi mà vẫn giữ nguyên màu sắc và độ sắc nét nguyên bản.

Hệ sinh thái sạc thế hệ mới: đón đầu chuẩn Qi2.2 và công nghệ GaN

Khi hộp máy không còn củ sạc đi kèm, người dùng buộc phải tìm đến các giải pháp năng lượng từ bên thứ ba. Và đây là lúc yếu tố uy tín trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Mazer, thương hiệu quen thuộc tại các sân bay quốc tế và trên những chuyến bay của Singapore Airlines, đã nhanh chóng gia nhập đường đua phụ kiện cho thiết bị mới.

Mazer MagFold07 Qi2.2 - Thiết kế gập 3-in-1 cho phép người dùng sạc nhiều thiết bị trên cùng một phụ kiện

Hãng mang đến loạt củ sạc ứng dụng công nghệ GaN và GaN7 siêu nhỏ gọn, hỗ trợ chuẩn sạc nhanh PD 3.2, PPS, và đặc biệt là chuẩn sạc không dây từ tính mới nhất Qi2.2 với công suất lên đến 25W.

Bên cạnh hiệu năng, Mazer tạo dựng độ tin cậy bằng chip an toàn InfiniteShield cùng hệ thống chứng nhận khắt khe toàn cầu: chứng nhận bắt buộc CCC, tiêu chuẩn an toàn bay quốc tế UN38.3, chứng nhận IMDA Singapore, cùng các chứng chỉ an toàn điện IEC, CE và FCC. Đây là những giấy tờ mà người dùng nên đối chiếu trước khi chọn bất kỳ sản phẩm sạc nào.

Bùng nổ mùa pre-order: tặng hộp quà phụ kiện 2 triệu đồng

Đồng hành cùng mùa mở bán iPhone 18 Pro, TLC Trading triển khai chương trình ưu đãi lớn nhằm tiếp sức cho người dùng nâng cấp thiết bị.

Cụ thể, khách hàng tham gia chương trình pre-order tại các hệ thống bán lẻ sẽ có cơ hội nhận ngay hộp quà phụ kiện cao cấp trị giá lên đến 2.000.000 đồng, bao gồm: ốp lưng cao cấp, kính cường lực màn hình Uniq, củ sạc nhanh GaN Mazer 60W, bộ kính bảo vệ camera UNIQ viền nhôm (truyền sáng 98,5%) hoặc cáp sạc siêu bền C to C.

Hiện tại, toàn bộ hệ sinh thái phụ kiện Uniq, Skinarma và Mazer đã có mặt trên website TLC Trading cùng các hệ thống bán lẻ công nghệ hàng đầu trên cả nước như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Di Động Việt , Mai Nguyên , Shopdunk và nhiều đại lý ủy quyền khác.

Bích Đào