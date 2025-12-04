Nguồn cung bùng nổ nhưng phân mảnh, rủi ro dồn về phía người tiêu dùng

Thị trường TPCN Việt Nam hiện đạt 2,4 tỉ USD, tăng trưởng 15% mỗi năm với khoảng 23.000 sản phẩm được cấp phép. Mỗi ngày có 8-10 sản phẩm mới, thể hiện sức hấp dẫn nhưng cũng đặt người dùng vào vùng rủi ro cao.

Một vấn đề nổi cộm là nhiễu loạn thông tin. Khảo sát cho thấy vi phạm phổ biến nhất đến từ quảng cáo phóng đại công dụng, biến sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thành “thuốc chữa bách bệnh”. Sự bùng nổ của livestream và KOL/KOC càng khiến việc kiểm soát khó khăn hơn.

Hàng tấn thuốc và thực phẩm chức năng đổ đống ở một bãi đất trống tại TP.HCM sau “chiến dịch” truy hàng giả, hàng kém chất lượng

Cùng lúc, cơ quan chức năng liên tục phát hiện sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, không đáp ứng yêu cầu an toàn; nhiều trường hợp hồ sơ công bố không khớp kết quả kiểm nghiệm. Những cảnh báo này phản ánh mức độ rủi ro ngày càng lớn trong một thị trường tăng trưởng nhanh nhưng còn thiếu ổn định.

Chuyển dịch từ “nhiều sản phẩm” sang “nhiều tiêu chuẩn”

Trước tốc độ phát triển nhanh nhưng thiếu bền vững, cơ quan quản lý đang siết chặt toàn diện. Bộ Y tế hướng tới hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, tăng cường hậu kiểm bằng dữ liệu số, kiểm soát quảng cáo và minh bạch hóa đăng ký, truy xuất. Trọng tâm cạnh tranh vì thế chuyển từ số lượng sang chất lượng, tiêu chuẩn và năng lực quản trị.

Doanh nghiệp buộc phải đầu tư mạnh vào kiểm định độc lập, RCT, công nghệ quản lý chất lượng và đào tạo tư vấn tuân thủ pháp luật. Dù tạo áp lực, đây cũng là cơ hội nâng mặt bằng chuẩn và loại bỏ mô hình thiếu bền vững.

Tại Hội nghị Quốc tế TPCN 2025, có ý kiến nhấn mạnh ba trụ cột để doanh nghiệp TPCN Việt Nam phát triển bền vững: đổi mới công nghệ và làm chủ quy trình; chuẩn hóa tiêu chuẩn; mở rộng hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp nội cạnh tranh với hàng ngoại.

Kết luận 207-KL/TW (10/11/2025) tạo bước ngoặt mới, yêu cầu hoàn thiện luật, xử lý hàng giả, đẩy mạnh truy xuất bằng công nghệ số và nâng tiêu chuẩn chất lượng. Áp lực này thúc đẩy thương hiệu Việt đầu tư RCT, đạt chứng nhận quốc tế và chuẩn hóa hồ sơ, giúp sản phẩm trong nước cạnh tranh tốt hơn.

Droppii - Nền tảng TMĐT tiên phong định hướng chuẩn hóa và minh bạch

Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc mạnh, Droppii được chú ý khi theo đuổi mô hình đề cao chuẩn hóa và minh bạch toàn chuỗi, xây dựng hệ thống phân phối theo hướng “curated marketplace”. Droppii khẳng định chỉ lựa chọn những sản phẩm đạt chuẩn khoa học và có nguồn gốc rõ ràng, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp chuẩn hóa và người tiêu dùng cần thông tin chính xác.

Droppii đồng thời cam kết chỉ hợp tác với các nhà sản xuất có hệ thống chứng nhận quản lý chất lượng như ISO, GMP, HACCP,... Nhiều sản phẩm được yêu cầu trải qua kiểm định độc lập, đánh giá an toàn và hàm lượng hoạt chất, giúp hạn chế nguy cơ sản phẩm không đạt chuẩn. Công nghệ được tích hợp để quản lý nguồn gốc, lô sản xuất, hạn dùng, đối chiếu với danh mục được cấp phép và truy xuất nhanh khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Đặc biệt, đội ngũ tư vấn viên phải hoàn thành tối thiểu 40 giờ đào tạo về kiến thức sản phẩm, an toàn thực phẩm và pháp lý; cam kết không phóng đại công dụng, không so sánh với thuốc điều trị và chỉ tư vấn dựa trên dữ liệu khoa học, góp phần giảm thiểu thông tin sai lệch.

Dù là thương hiệu mới hay đã có tên tuổi, để một sản phẩm lên kệ Droppii, doanh nghiệp phải đi qua quy trình thẩm định nhiều lớp, bảo đảm chỉ những sản phẩm đạt chuẩn mới đến tay người dùng

Với dân số 100 triệu người và mức tăng trưởng dự báo 15%, thị trường TPCN Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi minh bạch hóa thông tin, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng hệ thống phân phối tuân thủ quy chuẩn. Các mô hình dựa trên tiêu chuẩn khoa học như Droppii đang cho thấy một hướng đi góp phần định hình một thị trường an toàn và tạo giá trị thật cho người tiêu dùng.

Bích Đào