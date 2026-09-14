Khoảng 15 năm trước, thị trường xe điện 2 bánh ở Việt Nam bị thống trị bởi xe Trung Quốc, Đài Loan như Nijia, Giant, Asama, Five Stars, Songtian... Khoảng từ năm 2012-2014, thị trường xe đạp điện, xe máy điện Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp Việt bắt đầu tham gia sâu hơn, thay vì thị trường gần như phụ thuộc vào xe nhập khẩu và linh kiện Trung Quốc như trước. Những cái tên nổi bật là HKbike (PEGA), gia nhập thị trường cuối năm 2012; Before All của Tuấn Nghĩa Group; ANBICO; Kazuki của Dương Tiến Phát...

Các doanh nghiệp Việt bắt đầu chuyển dần từ nhập khẩu, lắp ráp sang tự thiết kế và tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Đến năm 2018, thị trường bước sang một giai đoạn mới khi VinFast gia nhập với mẫu xe máy điện Klara, đồng thời xuất hiện một thế hệ startup công nghệ xe điện mới. Dat Bike được thành lập cuối năm 2018 và giới thiệu Weaver năm 2019, tập trung vào những mẫu xe máy điện có hiệu năng tiệm cận xe máy xăng; trong khi Selex Motors, cũng thành lập năm 2018, phát triển hệ sinh thái gồm xe máy điện, pin và mạng lưới trạm đổi pin.

Hiện, VinFast là thương hiệu có quy mô lớn nhất trong nhóm này. Theo số liệu do doanh nghiệp công bố, trong nửa đầu năm 2026, doanh số xe máy điện của VinFast tăng 280% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 60% phân khúc xe máy điện và khoảng 24% tổng thị trường xe máy.

Sự xuất hiện của những doanh nghiệp này đánh dấu quá trình thị trường xe điện hai bánh Việt Nam chuyển từ thời kỳ chủ yếu là xe đạp điện giá rẻ, lắp ráp từ linh kiện nhập khẩu sang xe máy điện được đầu tư bài bản hơn về thiết kế, công nghệ pin, động cơ và hạ tầng năng lượng.

Mới đây nhất, thị trường xe điện hai bánh thêm sự xuất hiện của AVES và hiện đang ở giai đoạn đầu tư nghiên cứu, phát triển.

Hình ảnh thiết kế được AVES công bố cho thấy doanh nghiệp đang nghiên cứu một dải sản phẩm gồm xe đạp điện, xe tay ga, xe máy kiểu thể thao và xe ba bánh chở hàng. Ảnh: AVES

Doanh nghiệp này đặt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại Hưng Yên, đặt mục tiêu chiến lược lâu dài sản xuất đa dạng phân khúc từ xe ba bánh chở hàng, xe đạp điện, xe tay ga, xe máy kiểu thể thao. Dự kiến năm 2027, AVES mới đưa ra sản phẩm thương mại là xe máy điện và xe đạp điện ra thị trường.

Theo số liệu Motorcycles Data, Việt Nam tiêu thụ khoảng 513.742 xe máy điện trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 97,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng xe máy điện trong tổng doanh số xe hai bánh cũng tăng đáng kể.

Tỷ trọng xe máy điện trong tổng doanh số xe hai bánh cũng tăng đáng kể.

Tuy nhiên, hiện chưa có một hệ thống thống kê thống nhất về thị phần của toàn bộ các thương hiệu xe máy điện tại Việt Nam. Doanh số của nhiều doanh nghiệp chưa được công bố đầy đủ hoặc không được thống kê trong cùng một nguồn, nên việc xác định chính xác thứ hạng và thị phần của từng hãng còn hạn chế.

Với AVES, việc gia nhập thị trường cũng đồng nghĩa doanh nghiệp phải cạnh tranh với những thương hiệu đã có sản phẩm, hệ thống phân phối và tệp khách hàng. Ngoài giá bán và thông số kỹ thuật, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi và khả năng cung cấp linh kiện cũng sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị phần khi xe được bán ra.

Sự xuất hiện thêm một doanh nghiệp Việt vì thế chưa làm thay đổi ngay tương quan thị phần trên thị trường, nhưng cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực xe hai bánh chạy điện đang ngày càng có thêm nhiều đối thủ, đặc biệt khi nhu cầu chuyển đổi phương tiện tại các đô thị được dự báo tiếp tục tăng.

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