Theo đó, thị xã đặt mục tiêu CĐS trọng tâm trong lĩnh vực du lịch để tăng doanh thu, số lượng du khách đến với thị xã thông qua số hóa các điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, các tour du lịch và phủ sóng Wifi marketing du lịch thị xã; duy trì 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính; 20% xã, phường đạt chuẩn CĐS theo Quyết định số 240, ngày 6/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Thị xã tập trung phát triển hạ tầng số và bảo đảm an toàn thông tin qua việc: duy trì 86% hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng cáp quang; 100% thôn, bản, tồ dân phố có điện lưới được phủ sóng di động 4G; có 5 điểm phủ sóng di động 5G. Đối với các tiêu chí mới, thị xã đặt mục tiêu 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, UBND thị xã được dịch chuyển trên nền tảng điện toán đám mây; 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin và có 50% hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt...

Tiếp tục duy trì, phát huy những tiêu chí đã đạt được về phát triển chính quyền số, đồng thời tập trung thực hiện tiêu chí mới với 40% cán bộ, công chức cấp thị xã, cấp xã biết khai thác sử dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và lũy kế tỷ lệ tài liệu lưu trữ lịch sử được số hoá, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định đạt 45% trở lên.

Về phát triển kinh tế số, phấn đấu có trên 85% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; duy trì 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số và sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản chủ lực của thị xã có đủ điều kiện kiện được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Phát triển xã hội số, thị xã phấn đấu có trên 60% người dân trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ kỷ điện tử cá nhân; duy trì trên 90% người dùng điện thoại, thiết bị thông minh được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh; 100% thông tin các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội được số hóa, cập nhật, quản lý, khai thác trên hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành...

Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu CĐS năm 2025, Ban Chỉ đạo CĐS Thị xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác CĐS trên địa bàn, quyết tâm thay đổi thứ hạng, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đồng hành cùng chính quyền trong công tác CĐS. Qua đó, giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân.

Được biết, năm 2024, 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, các trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong công tác chỉ đạo, điều hành; hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được duy trì sử dụng đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp...

Theo Hoài Văn (Báo Yên Bái)