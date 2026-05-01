Không chỉ bày bán mặt hàng dân dụng đa dạng, chợ Cát Bi còn được mệnh danh là “thiên đường đồ ăn giá rẻ” hay “thánh địa ăn vặt” ở thành phố Cảng nhờ khu ẩm thực có nhiều món ngon, giá phải chăng.

Dưới đây là gợi ý các món đặc sản, ăn vặt mà du khách không nên bỏ lỡ nếu có dịp ghé thăm khu chợ này.

Bì bò

Bì bò là một trong những món ăn vặt đặc trưng ở chợ Cát Bi. Món ăn này chế biến từ các nguyên liệu như thịt bò, bì bò, vó bò, tai bò, mõm bò... đã được luộc chín, sau đó thái mỏng rồi trộn với sả và thính.

Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được độ dai, giòn sần sật của bì bò, hòa quyện vị cay nồng của nước chấm, một chút vị chua nhẹ, vị chát của các loại rau, gia vị ăn kèm

Khi ăn, thực khách cuốn bì bò với bánh đa nem, rau sống, khế chua, chuối chát… rồi chấm nước mắm chua ngọt (hoặc mắm tôm, tương bần, tùy khẩu vị và sở thích).

Món bì này được bán với giá 25.000 – 30.000 đồng/lạng, đủ cho 1-2 người ăn.

Giá bể xào

Giá bể (hay còn gọi là giá biển) là loài nhuyễn thể có lớp vỏ màu xanh, được tìm thấy nhiều ở vùng biển Hải Phòng. Vì thường sống vùi mình dưới lớp cát biển nên giá bể có phần chân dài. Bên trong vỏ là phần thịt mềm ngọt.

Ở chợ Cát Bi, giá bể xào là món ăn lạ miệng được thực khách yêu thích. Sau khi sơ chế, phần chân giá bể được tách rời, còn phần thân giữ nguyên vỏ, đem xào với hành, tỏi, riềng, sả, bột nghệ, giấm và nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn.

Để tạo độ sệt cho món ăn, người ta cho thêm bột dong hay bột mì/bột năng pha loãng.

Món giá bể xào sau khi nấu chín có màu vàng đặc trưng của nghệ, ăn cùng nước sốt sánh mịn, dậy mùi thơm

Giá bể xào thường được bán theo từng bát nhỏ để thực khách thưởng thức từ từ, giá 30.000 đồng/bát. Dù ngon nhưng món này khá “kén” khách. Người bụng yếu hoặc có cơ địa dễ dị ứng không nên thử.

Bánh bèo

Là thức quà quen thuộc của người Hải Phòng, bánh bèo được bày bán phổ biến trong các khu chợ truyền thống.

Món bánh này có nguyên liệu khá giống bánh giò Hà Nội, đều có phần vỏ làm từ bột gạo và phần nhân gồm mộc nhĩ, thịt lợn băm.

Tuy nhiên, bánh bèo Hải Phòng được gói gọn trong lá chuối, tạo hình khum khum như một chiếc thuyền nhỏ. Phần nhân sẽ nổi lên trên phần vỏ trắng trong.

Bánh bèo khá mỏng nên thường được bán theo từng cặp, giá 15.000 - 20.000 đồng

Mỗi chiếc bánh bèo được bày ra đĩa, cắt thành 6-8 miếng rồi rắc thêm chút hành khô, thưởng thức cùng nước chấm đậm đà.

Khi ăn, thực khách cảm nhận được phần vỏ mịn núng nính, mềm tan trong miệng hòa cùng vị béo ngậy của nhân thịt và mùi thơm của lá chuối.

Khác với nem chua Thanh Hóa hay Bình Định cũ, món nem chua Hải Phòng lại có cách chế biến và thưởng thức riêng. Nem giòn, màu hồng nhạt, ăn kèm với bát nước giấm hoa quả và rau thơm

Ngoài các món kể trên, du khách tới chợ Cát Bi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có thể tranh thủ thưởng thức thêm một số món hấp dẫn khác như: bánh đúc, bánh gối, chè các loại, bánh đúc tàu, nem chua, bánh đa cua...

Trong chợ cũng bán nhiều món ăn, thức quà vùng miền khác như: phở cuốn, bún bò, bánh khọt, bánh bột lọc, bánh xèo.

Món ăn ở đây đều được bán với giá phải chăng, dao động từ 15.000 – 30.000 đồng/suất. Nếu cầm 150.000 đồng, du khách thoải mái trải nghiệm 5-6 món khác nhau, đủ no căng bụng.

Trong chợ Cát Bi có nhiều hàng chè đủ loại đủ màu từ chè sen, đỗ xanh, đỗ đen, chè bưởi, chè khoai dẻo, thạch găng cho đến hoa quả dầm với đa dạng các loại trái cây theo mùa. Giá chè từ 10.000 đồng/cốc

Các món bánh dân dã đa dạng từ hình thức đến hương vị

Tuy nhiên, để có chuyến food tour hợp lý, vừa ăn ngon lại không quá no, du khách nên đi theo nhóm.

Bên cạnh đó, khung giờ lý tưởng để du khách khám phá ẩm thực ở chợ Cát Bi là 15-17h. Lúc này, các gian hàng đồ ăn trong chợ mở bán nhiều, nguyên liệu tươi mới và thực khách có thể lựa chọn món đa dạng theo sở thích riêng.