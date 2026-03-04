Từng được xem là “hầm trú ẩn tài sản” của giới siêu giàu toàn cầu, Dubai suốt nhiều năm qua nổi lên như một biểu tượng của sự xa hoa và an toàn giữa Trung Đông đầy biến động.

Đây không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi định cư và đầu tư hấp dẫn đối với giới tài phiệt châu Á, châu Âu và Mỹ, theo Times of India.

Những tòa tháp kính vươn cao giữa sa mạc, các quần đảo nhân tạo hình cây cọ, bến du thuyền kín đặc siêu xe và chuyên cơ riêng, tất cả tạo nên hình ảnh một “vùng đất bất khả xâm phạm” cho dòng tiền toàn cầu.

Dubai với các tòa tháp và khu nghỉ dưỡng cao cấp, đây là thành phố từng được xem là điểm đến an toàn bậc nhất Trung Đông cho giới đầu tư và giới siêu giàu toàn cầu. Ảnh: Bayut

Nhưng khi căng thẳng Trung Đông leo thang và các đợt tấn công tên lửa từ Iran xuất hiện, trong đó có những quả đạn bay qua không phận UAE, hình ảnh ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn đầu tiên.

Giá nhà ‘trên trời’, tài phiệt toàn cầu đổ bộ

Chưa đầy một thập kỷ, bất động sản Dubai đã trải qua chu kỳ tăng giá thuộc hàng ấn tượng nhất thế giới. Sau đại dịch, dòng tiền đổ mạnh vào Trung Đông nhờ chính sách thuế thấp, thị thực linh hoạt và vị thế trung tâm tài chính - du lịch.

Tại các khu “kim cương” như Palm Jumeirah, biệt thự ven biển có thể được chào bán với giá hàng chục triệu USD. Có những thương vụ vượt mốc 100 triệu USD, đưa Palm Jumeirah vào nhóm thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới.

Khu trung tâm quanh Burj Khalifa liên tục ghi nhận những thương vụ penthouse lập kỷ lục. Các dự án dọc đại lộ Sheikh Zayed hay khu Downtown nhiều thời điểm tăng giá 15-25%/năm.

Không chỉ là người Trung Đông, dòng tiền từ châu Âu, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc… đều tìm đến đây. Với nhiều tài phiệt, sở hữu một căn hộ hay biệt thự tại Dubai không đơn thuần là đầu tư mà còn là “bảo hiểm địa chính trị” cho tài sản toàn cầu.

Một căn hộ hạng sang nhìn ra vịnh Ả Rập có thể đạt giá ngang Manhattan hay London, dù chi phí thuế và vận hành thấp hơn đáng kể.

Chính sự kết hợp giữa ưu đãi thuế, môi trường kinh doanh tự do và hạ tầng hiện đại đã biến Dubai thành “thiên đường bất động sản” đúng nghĩa.

Tên lửa bay qua, cú sốc vào tâm lý trú ẩn

Tuy nhiên, khi xung đột khu vực nóng lên cuối tháng 2/2026 và xuất hiện các đợt tấn công tên lửa từ Iran nhằm vào nhiều mục tiêu trong khu vực, trong đó có việc UAV và tên lửa bay qua không phận UAE, câu chuyện đã khác.

Dù hệ thống phòng thủ của UAE được đánh giá cao và phần lớn các vật thể bị đánh chặn từ xa nhưng chỉ riêng việc “tên lửa bay sang đất kim cương Dubai” đã đủ để làm lung lay tâm lý thị trường.

Bầu trời Dubai rực sáng bởi các vệt tên lửa đánh chặn trong đêm căng thẳng ở Vùng Vịnh là khoảnh khắc làm lung lay hình ảnh ‘thiên đường an toàn’ của thành phố xa hoa này. Ảnh minh họa: Times of India

Giới thượng lưu tại Dubai thậm chí còn nghĩ tên lửa là pháo hoa. “Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là pháo hoa”, Natalia Veremeenko, một du khách đang lưu trú gần khu nghỉ dưỡng cao cấp Fairmont The Palm, kể lại, theo The Guardian.

Cô cho biết thời điểm ấy, những quầng sáng rực trên bầu trời trông không khác gì các màn trình diễn ánh sáng vốn là “đặc sản” của Dubai.

Đến nay, chưa có xác nhận rõ ràng liệu các khách sạn hay công trình biểu tượng kinh tế của UAE có phải mục tiêu trực tiếp hay chỉ nằm trong quỹ đạo khi Tehran nhắm tới lợi ích quân sự Mỹ tại khu vực.

Tuy nhiên, tác động về mặt hình ảnh là điều khó phủ nhận. Dubai đã mất nhiều năm để gây dựng uy tín về một môi trường kinh doanh ổn định, trung lập và an toàn bậc nhất Trung Đông.

Phần lớn cư dân tại đây là người nước ngoài, tìm đến vì lời hứa về an ninh, cơ hội kinh tế và chính sách thuế hấp dẫn. Chính “premium an toàn” là một phần quan trọng trong định giá bất động sản siêu sang.

Dù được kiểm soát nhanh chóng nhưng những sự kiện vừa qua cũng đủ khiến lớp vỏ “miễn nhiễm rủi ro” của thành phố bị thử thách lần đầu tiên một cách công khai.

Các chuyên gia dự đoán thị trường bất động sản ở Dubai có thể sẽ chậm lại trong thời gian tới do xung đột leo thang giữa Israel, Mỹ và Iran.

Theo phân tích từ một số nhà môi giới và chuyên gia trong ngành, khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, hành vi của người mua và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, điều này có thể khiến tốc độ giao dịch giảm trong vài tuần hoặc vài tháng tới, theo Realty Plus Magazine.

Nếu trước đây, Dubai đã chứng kiến lượng giao dịch và giá trị bán hàng kỷ lục thì hiện tại những diễn biến chiến sự ở Trung Đông khiến nhiều người mua “chờ đợi và quan sát” thay vì nhanh chóng ký hợp đồng.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng thị trường này vốn có sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư quốc tế nhờ môi trường đầu tư thân thiện, hệ thống thuế ưu đãi và cơ hội cư trú nên những ảnh hưởng tiêu cực nếu có sẽ diễn ra chủ yếu trong ngắn hạn, không nhất thiết dẫn đến sự sụt giảm mạnh về giá.