Ngày 4/12, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết theo số liệu cập nhật mới nhất, thiên tai năm 2025 đã gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 97.000 tỷ đồng, đồng thời làm 419 người chết và mất tích.

Thứ trưởng Bộ NN&MT thông tin tại buổi họp báo thường kỳ. Ảnh: Đức Hoàng

Đáng nói, theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, khả năng sẽ còn xuất hiện cơn bão số 16 trong năm 2025.

Thông tin về tình hình thiên tai, khí tượng thủy văn từ đầu năm đến nay, ông Hoàng Đức Cường – Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn – cho biết năm 2025 được ghi nhận là một năm có diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn đặc biệt bất thường, gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi cả nước.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn trả lời báo chí. Ảnh: Đ.H

Đáng chú ý, tại trạm Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), trong tháng 10/2025 đã ghi nhận lượng mưa cực đoan lên tới 1.739mm trong 24 giờ. Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đang xem xét xác nhận đây là một trong những mức mưa 24 giờ lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng ở mức cao nhất kể từ khi có số liệu quan trắc (năm 1961). Tính đến cuối tháng 11, đã ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, vượt kỷ lục 20 cơn của năm 2017.

Mùa bão 2025 còn xuất hiện nhiều hiện tượng đặc biệt, bất thường và cực đoan, như: Bão số 1 (WUTIP) là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 6 sau hơn 40 năm; Bão số 9 (RAGASA) đạt cấp 17, giật trên cấp 17 – trở thành cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện ở Biển Đông; Áp thấp nhiệt đới cuối tháng 11 di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Bắc Thái Bình Dương – hướng di chuyển chưa từng được ghi nhận trong lịch sử.

Năm 2025 ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử tại 20 con sông trên cả nước.

Đặc biệt, lũ lụt năm 2025 xảy ra trên diện rộng và mang tính cực đoan. Đỉnh lũ trên nhiều con sông vượt mốc lịch sử, kéo dài từ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đến hạ lưu sông Cửu Long. Lần đầu tiên trong một năm ghi nhận lũ đặc biệt lớn hoặc lũ lịch sử tại 20 con sông, gồm sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang), sông Bằng Giang (Cao Bằng), sông Lô (Tuyên Quang)…Đáng chú ý nhất là đợt lũ lịch sử ở khu vực phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), vượt đỉnh lũ năm 1993 trên lưu vực sông Ba.

Ông Hoàng Đức Cường nhận định chuỗi hiện tượng bất thường trong năm 2025 ở Việt Nam cũng như trên thế giới cho thấy quy luật lũ truyền thống đang thay đổi. Xu hướng thời tiết cực đoan ngày càng rõ, với những biến động lớn về bão, mưa và lũ chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu.