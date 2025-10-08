Trong khuôn khổ hợp tác lần này, Kocher cùng 2 đối tác là EuroKera (Pháp) và E.G.O (Đức) thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ kỹ sư R&D, đồng thời ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất vào các dòng sản phẩm bếp từ Kocher. Đây được xem là lợi thế đặc biệt giúp Kocher tiếp cận sớm nhất các công nghệ lõi và xu hướng mới trong ngành thiết bị nhà bếp toàn cầu.

EuroKera - tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ mặt kính bếp

EuroKera là doanh nghiệp liên doanh giữa hai tập đoàn công nghiệp lớn của Pháp và Mỹ là Saint-Gobain và Corning Inc., với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kính gốm công nghệ cao. Các sản phẩm mặt kính của EuroKera hiện được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, có mặt trong nhiều thương hiệu thiết bị bếp hàng đầu như Miele, Electrolux, Whirlpool, Bosch, Elica...

Đặc biệt, EuroKera là “cái nôi” của nhiều công nghệ kính tiên tiến, trong đó có mặt kính chống xước X-Nano - công nghệ độc quyền dành riêng cho bếp từ Kocher tại Việt Nam. Việc hợp tác toàn diện với EuroKera giúp Kocher chủ động tiếp cận công nghệ kính hiện đại nhất, đồng thời phát triển các dòng sản phẩm phù hợp đặc thù của thị trường Việt Nam.

E.G.O - “người khởi xướng công nghệ bếp từ”, tiên phong với nền tảng GX

Thành lập từ năm 1931, tập đoàn E.G.O được biết đến là một trong những nhà sản xuất và cung ứng linh kiện, công nghệ cốt lõi hàng đầu thế giới trong ngành thiết bị bếp và gia dụng. E.G.O cũng chính là đơn vị đầu tiên phát minh và thương mại hóa công nghệ bếp từ, góp phần thay đổi toàn diện thói quen nấu nướng toàn cầu.

Trong hơn 90 năm phát triển, E.G.O liên tục đổi mới công nghệ, và một trong những thành tựu nổi bật gần đây chính là nền tảng công nghệ GX - thế hệ linh kiện bếp từ mới nhất với ưu điểm tốc độ đun nấu chính xác gần như tuyệt đối, khả năng vận hành êm ái, kiểm soát nhiệt độ tinh vi và tối ưu hiệu suất năng lượng. GX được xem như “trái tim” công nghệ giúp bếp từ đạt chuẩn châu Âu cao nhất hiện nay.

Việc hợp tác cùng E.G.O giúp Kocher không chỉ tiếp cận trực tiếp với công nghệ lõi tiên phong, mà còn được ưu tiên ứng dụng nền tảng GX trong các dòng sản phẩm bếp từ X-Nano. Đây là bảo chứng mạnh mẽ cho chất lượng, độ an toàn và sự khác biệt của Kocher trên thị trường Việt Nam.

Ra mắt dòng sản phẩm bếp từ chống xước X-Nano tại Việt Nam

Cũng trong sự kiện ký kết hợp tác với EuroKera và E.G.O ngày 30/9, Kocher chính thức giới thiệu dòng bếp từ chống xước X-Nano đến thị trường Việt Nam. Đây là thành quả hợp tác giữa Kocher, EuroKera và E.G.O, mở ra chuẩn mực mới cho dòng sản phẩm bếp từ cao cấp, kết hợp giữa thiết kế hiện đại, công nghệ chống xước tiên tiến và hiệu suất nấu nướng vượt trội.

Với sự đồng hành của hai tập đoàn công nghệ hàng đầu châu Âu, Kocher khẳng định tầm nhìn trở thành thương hiệu tiên phong tại Việt Nam trong việc ứng dụng các công nghệ đột phá, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành thiết bị bếp trong nước.

Toàn cảnh Lễ công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới và ra mắt sản phẩm Koche X- Nano, 30/9/2025 tại Hà Nội

Sự kiện đặc biệt này còn là cột mốc quan trọng khi Kocher chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Kocher X-Nano - sản phẩm chiến lược được phát triển với sự hợp tác của các đối tác hàng đầu châu Âu như Eurokera và E.G.O. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của hệ thống đại lý và nhà phân phối trên toàn quốc, minh chứng cho sự tin tưởng và đồng hành cùng Kocher trên chặng đường phát triển mới.

Lệ Thanh