Sáng 21/4, Trung úy Đào Tiến Dũng - Ban chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, trưởng đoàn tìm kiếm số 8 kể lại với VietNamNet: "Nghe thấy câu: "Cứu cháu với", lúc đó chúng tôi chưa tin, mới hỏi lại: "Có phải Tuấn Anh không?". Cháu xác nhận đúng, thế là anh em sang ngay".

Trung uý Đào Tiến Dũng cùng thành viên đoàn số 8 tìm thấy em Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: TD

Theo Trung uý Dũng, để tìm thấy Tuấn Anh, đoàn số 8 đã tìm kiếm 2 lần theo hướng tìm kiếm từ các điểm mốc cao xuống thấp. Chiều hôm trước, đoàn đã lên tận mốc gần 800m nhưng trời tối phải quay về. Sáng nay, đoàn gồm 6 người xuất phát lúc 6h20 và tìm thấy Tuấn Anh khoảng 6h50.

"Điểm khác biệt của đoàn mình so với các mũi tìm kiếm khác là mang theo loa tay và chính tín hiệu còi hú từ chiếc loa này đã giúp Tuấn Anh định hướng được vị trí của đoàn cứu hộ", Trung uý Dũng chia sẻ.

Ngay sau khi phát hiện thấy Tuấn Anh, tại chỗ, đoàn kiểm tra sức khỏe, đưa nước cho Tuấn Anh uống. Nam sinh viên tỉnh táo, không bị thương, tự đi bộ ra ngoài. Quần áo rách sau gần 2 ngày trong rừng, nhưng nhờ khoác chiếc áo mưa có mũ trùm đầu, anh giữ được thân nhiệt qua đêm.

"Rất may là cháu mặc áo mưa loại đi xe máy, có mũ trùm lên đầu nên giữ được nhiệt. Cháu khỏe mạnh, chỉ bị rách quần áo thôi", Trung úy Dũng cho biết.

Cảnh báo "rừng giang" - bẫy tử thần giữa lòng Tam Đảo

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Phú Phương Bí thư xã Đạo Trù cho biết, đây là lần đầu tiên địa phương xảy ra trường hợp mất tích phải huy động tìm kiếm quy mô lớn.

Lãnh đạo xã Đạo Trù cùng các lực lượng xuyên đêm tìm kiếm em Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: PP

Theo ông Phương, khi nhận tin lúc 16h ngày 20/4, chính quyền xã đã chỉ đạo trực xuyên đêm, triển khai 8 mũi với gần 100 người rà soát trên diện tích 500ha rừng đặc dụng. Hướng tìm kiếm bắt đầu từ cốt 1.300m - nơi nhóm bạn mất dấu Tuấn Anh và rà dần xuống, đánh dấu bằng dây đỏ từng khu vực đã qua. Tuấn Anh được phát hiện tại cốt 600m.

"Với đặc điểm rừng "vàng", suối "bạc", thác "kim cương" mỗi mùa hè đến xã Đạo Trù thu hút rất nhiều nhóm khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến khám phá, trải nghiệm nét hoang sơ của địa phương. Chính vì vậy, người dân khi đến Đạo Trù cần chuẩn bị kỹ điều kiện an toàn, có người địa phương thạo địa hình dẫn đường và đặc biệt không để điện thoại cạn pin", ông Phương nói.

Vị lãnh đạo xã cũng cảnh báo du khách về loại địa hình đặc biệt nguy hiểm ở đây là "rừng giang" - một loại thảm cây cao tới 2m, cành lá chằng chịt che kín bề mặt, trông có vẻ đi được nhưng chỉ cần sảy chân lọt xuống là gần như không thể tự thoát ra. Nếu không may đi lọt vào rừng giang thì nguy cơ không tìm thấy là rất lớn.

Giây phút xúc động khi người mẹ tìm thấy con mình. Ảnh: TD

Trước đó, tối 20/4, UBND xã Đạo Trù tiếp nhận trình báo từ bà Nguyễn Thị Hòa (phường Định Công, Hà Nội) về việc con trai là em Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi) - sinh viên tại Hà Nội mất liên lạc.

Theo đó, vào sáng 19/4, Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (có độ cao khoảng 1.592m).

Đến khoảng 18h cùng ngày, trong lúc di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, cả nhóm bị lạc Tuấn Anh và không thể liên lạc được.

Sau 36 giờ tìm kiếm, khoảng 7h sáng nay, lực lượng chức năng tìm thấy em Tuấn Anh ở độ cao 600m trong tình trạng sức khoẻ có phần suy giảm nhưng không cần sự hỗ trợ tại cơ sở y tế. Hiện tại, Tuấn Anh đã được gia đình đưa về Hà Nội để chăm sóc.