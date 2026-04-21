Ngày 21/4, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Phan Văn Thực – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, trú phường Định Công, Hà Nội) ở độ cao gần 600m so với mực nước biển.

Lực lượng chức năng đưa nam sinh viên xuống núi an toàn.

Thời điểm được phát hiện, nam sinh trong tình trạng mệt lả sau hơn 36 giờ mất liên lạc giữa núi rừng. Lực lượng cứu hộ đã lập tức tiếp nước, thức ăn, giúp ổn định sức khỏe ban đầu cho Tuấn Anh.

Sau khi hồi sức, nam sinh có thể tự di chuyển xuống khu vực sơ cứu, dù một số đoạn vẫn cần sự hỗ trợ do kiệt sức. Trên đường trở về Hà Nội, Tuấn Anh chia sẻ: “Đến lúc này, em rất mệt. Mẹ của em đã khóc cả ngày hôm qua”. Về nhà an toàn, Tuấn Anh gửi lời cảm ơn tới lực lượng tìm kiếm và những người đã hỗ trợ, giúp bản thân thoát khỏi nguy hiểm.

Liên quan đến vụ nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo, Thượng tá Phan Văn Thực cho biết nhóm có 10 người tham gia chuyến đi. Trong đó, 8 người thuê người dân địa phương dẫn đường, còn Nguyễn Tuấn Anh cùng một người bạn quyết định tách ra, tự di chuyển.

Trong lúc băng rừng, hai người không may bị lạc nhau. Người bạn đi cùng sau đó may mắn gặp lại nhóm 8 người và trở về an toàn, riêng Tuấn Anh thì mất liên lạc hoàn toàn. Sau đó, Tuấn Anh tìm thấy bờ suối và đi men theo để tìm đường ra khỏi rừng nhưng em không thể tìm được lối ra.

Lực lượng chức năng thăm khám sức khỏe cho nam sinh viên.

Từ khoảng 18h ngày 19/4, gia đình không thể liên lạc với Tuấn Anh. Ngay khi nhận được tin báo, trong đêm, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân, chia thành 8 tổ tìm kiếm xuyên đêm. Flycam cũng được triển khai để rà soát trên diện rộng trong điều kiện rừng núi hiểm trở.

Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 7h15 sáng 21/4, tổ công tác số 8 đã phát hiện Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên Trường Đại học Đại Nam, tại khu vực rừng núi Tam Đảo.

Khi được tìm thấy, nam sinh đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển, trong tình trạng tỉnh táo nhưng kiệt sức sau nhiều giờ sinh tồn trong rừng sâu.

Lực lượng chức năng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.