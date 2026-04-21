Sáng 21/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Phú Phương, Bí thư Đảng uỷ xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ), cho biết vào khoảng 6h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: ĐT

Theo ông Phương, trong đêm qua, hơn 100 người thuộc các lực lượng đã chia làm 6 mũi để tìm kiếm Tuấn Anh.

"Lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu trong tình trạng sức khỏe suy yếu do gần 2 ngày chưa ăn uống, tinh thần có dấu hiệu hoảng loạn. Hiện cháu đang được đưa xuống chân núi, nơi các lực lượng đã túc trực sẵn để triển khai các biện pháp ứng cứu", ông Phương cho hay.

Trước đó, tối 20/4, UBND xã Đạo Trù tiếp nhận trình báo từ bà Nguyễn Thị Hòa (phường Định Công, TP Hà Nội) về việc con trai mất liên lạc.

Vào sáng 19/4, Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (có độ cao khoảng 1.592m).

Đến khoảng 18h cùng ngày, trong lúc di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, cả nhóm bị lạc Tuấn Anh và không thể liên lạc được.