Một công dân Trung Quốc đã bị kết tội sau cuộc điều tra quốc tế về gian lận, dẫn đến vụ thu giữ Bitcoin được cho là lớn nhất từ trước đến nay, với giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Zhimin Qian, trùm lừa đảo mang biệt danh ‘Nữ thần tài lộc’. Ảnh: BBC

Vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới: 61.000 Bitcoin

Cảnh sát London cho biết họ đã thu hồi 61.000 Bitcoin, tương đương 5 tỷ bảng Anh (6,7 tỷ USD) theo giá hiện tại. Đây được xem là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới tính đến nay.

Theo kết quả xét xử tại Tòa án Southwark Crown, Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã thừa nhận tội danh chiếm đoạt và sở hữu bất hợp pháp tiền điện tử.

Một đồng phạm khác, Seng Hok Ling, quốc tịch Malaysia, cũng đã nhận tội vào ngày hôm sau vì tham gia rửa tiền liên quan đến kế hoạch của Qian.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2014 – 2017, Qian cầm đầu một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc, chiếm đoạt tiền của hơn 128.000 nạn nhân. Số tiền chiếm đoạt được bà ta chuyển đổi thành Bitcoin để cất giữ.

Cảnh sát Anh cho biết, việc Qian nhận tội đánh dấu kết quả của cuộc điều tra kéo dài 7 năm, liên quan đến một mạng lưới rửa tiền toàn cầu. Manh mối ban đầu bắt nguồn từ việc cơ quan chức năng nhận được tin báo về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản tội phạm.

Người đứng đầu cuộc điều tra cho biết Qian đã “trốn tránh pháp luật” trong suốt 5 năm trước khi bị bắt giữ. Việc bắt giữ đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa nhiều quốc gia.

Qian sử dụng giấy tờ giả để rời Trung Quốc và nhập cảnh vào Anh, nơi bà ta tìm cách rửa số tiền khổng lồ thông qua việc mua bất động sản.

“Bằng việc nhận tội hôm nay, bà Zhang hy vọng có thể mang lại chút an ủi cho các nhà đầu tư đã chờ đợi từ năm 2017 đến nay để được bồi thường. Đồng thời, sự tăng giá đáng kể của tiền điện tử trong những năm qua cho thấy số tiền thu giữ là quá đủ để hoàn trả cho các nạn nhân”, luật sư của Qian, Roger Sahota, hãng luật Berkeley Square Solicitors, cho hay.

Trong khi đó, tòa án cho biết các thủ tục tịch thu tài sản đang được tiến hành để thu hồi ít nhất 16,2 triệu bảng Anh từ Seng Hok Ling. Con số này sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá tiền điện tử vào thời điểm tuyên án dự kiến diễn ra vào tháng 11.

“Nữ thần tài lộc” và vụ rửa tiền bằng Bitcoin gây rúng động

Trong hoạt động rửa tiền, Qian nhận được sự giúp sức từ Jian Wen, một nhân viên nhà hàng Trung Quốc. Năm ngoái, Wen (44 tuổi) đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vì vai trò trong đường dây này.

Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS), Wen từng sống trong căn hộ nhỏ phía trên một nhà hàng, sau đó nhanh chóng chuyển sang một biệt thự thuê trị giá hàng triệu bảng ở phía bắc London. Wen còn mua hai bất động sản tại Dubai với tổng giá trị hơn 500.000 bảng Anh.

Cảnh sát Anh cho biết họ đã tịch thu số Bitcoin trị giá hơn 300 triệu bảng Anh từ Wen.

Theo truyền thông Trung Quốc, các nhiều nhà đầu tư – phần lớn trong độ tuổi 50 đến 75 – đã đổ từ hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ vào các dự án do Qian quảng bá.

Một số nạn nhân, bao gồm doanh nhân, nhân viên ngân hàng và cả thẩm phán, đã bị bạn bè hoặc người thân thuyết phục tham gia.

Điều trớ trêu là đa số nhà đầu tư lại biết rất ít về Qian, người được gọi bằng biệt danh “Nữ thần tài lộc”.

“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang ngày càng bị tội phạm có tổ chức lợi dụng để che giấu và chuyển tài sản, qua đó hưởng lợi từ các hoạt động phạm pháp. Vụ án này – với số tiền điện tử bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Anh – cho thấy quy mô khổng lồ mà tội phạm có thể đạt được”, ông Robin Weyell, Phó công tố viên cao cấp, nhấn mạnh.

Hiện Qian đang bị giam giữ và chờ tuyên án vào ngày 10/11, trong một phiên xử kéo dài hai ngày. Seng Hok Ling cũng sẽ phải có mặt tại phiên tòa này.

Vụ án Zhimin Qian không chỉ hé lộ một trong những vụ lừa đảo tài chính xuyên quốc gia lớn nhất từng được ghi nhận, mà còn phản ánh thách thức ngày càng nghiêm trọng trong việc quản lý tiền điện tử.

Từ biệt danh “Nữ thần tài lộc” đến bản án tại London, con đường của Qian là minh chứng rõ nét cho sự nguy hiểm khi tiền điện tử bị lạm dụng làm công cụ rửa tiền. Đồng thời, vụ án cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng, trong thế giới tài chính kỹ thuật số, tội phạm có thể đi trước pháp luật nhiều bước nếu thiếu sự hợp tác quốc tế và khung pháp lý mạnh mẽ.

(Theo BBC, Euronews)