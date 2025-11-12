Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa giao Sở GD-ĐT thiết lập “đường dây nóng” để tiếp nhận, xử lý thông tin về bạo lực học đường. Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật cho học sinh, sinh viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương học đường. Ngành Giáo dục phối hợp với Công an tỉnh triển khai các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Tổ tư vấn học đường”, “Phòng chống bạo lực học đường”... nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, hóa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Vụ việc học sinh ở Trường Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) bị đánh tử vong. Ảnh: CTV

Công an tỉnh được giao tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trường học và phối hợp tập huấn, tuyên truyền pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi bạo lực, tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh và toàn xã hội trong việc phối hợp cùng nhà trường giáo dục, bảo vệ học sinh. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Thanh Hóa được giao phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi, làm cầu nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí kinh phí, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công an và nhà trường để giám sát, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ bạo lực học đường, trong đó có 3 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gồm 2 vụ khiến học sinh tử vong và 1 vụ nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 bị gãy đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23%.