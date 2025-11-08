Hai học sinh này nằm trong số 45 thí sinh nộp hồ sơ vào 6 đại học quốc gia lớn nhưng không được nhận vì từng liên quan đến các vụ bắt nạt. Con số này cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt trong tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc: Nhân cách và hành vi của thí sinh đang được đặt ngang với thành tích học tập.

Theo Korea Joongang Daily, hai thí sinh bị SNU từ chối nộp hồ sơ theo diện xét điểm kỳ thi năng lực đại học (CSAT). Mặc dù đạt điểm rất cao, hồ sơ kỷ luật liên quan đến bạo lực học đường ở bậc tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông đã khiến họ không đủ điều kiện. Từ năm học 2014, SNU đã áp dụng quy định trừ tối đa 2 điểm trong kỳ thi CSAT đối với những thí sinh từng bị kỷ luật chuyển trường hoặc buộc thôi học vì bạo lực học đường.

Đại học Quốc gia Seoul. Ảnh: SNU

Tại Hàn Quốc, học sinh có hai con đường vào đại học: Tuyển sinh sớm (dựa vào học bạ, phỏng vấn) và tuyển sinh chung (dựa chủ yếu vào điểm CSAT).

Tại Đại học Quốc gia Pusan, 8 học sinh - gồm 6 người thuộc diện tuyển sinh sớm và 2 người diện tuyển sinh chung - bị loại do bị trừ điểm vì từng có hành vi bạo lực học đường. Đại học Quốc gia Kangwon loại 5 trường hợp ở diện tuyển sinh sớm; Đại học Quốc gia Jeonbuk cũng ghi nhận 5 trường hợp.

Đại học Quốc gia Gyeongsang loại 3 thí sinh theo diện tuyển sinh sớm. Đại học Quốc gia Kyungpook có số lượng bị loại cao nhất - 22 hồ sơ.

Ngược lại, bốn trường gồm Đại học Quốc gia Chonnam, Jeju, Chungnam và Chungbuk không có thí sinh nào bị loại, do các trường này chỉ thẩm tra tiền sử bạo lực học đường ở một số diện tuyển sinh đặc thù, chẳng hạn tuyển vận động viên.

Bắt đầu từ năm tới, tất cả các trường đại học tại Hàn Quốc sẽ buộc phải áp dụng hình thức trừ điểm bắt buộc đối với mọi thí sinh có hồ sơ bạo lực học đường, không phân biệt loại hình tuyển sinh. Chính sách được đưa ra sau làn sóng phẫn nộ của dư luận, khi con trai cựu công tố viên Chung Sun-sin, người từng được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cơ quan Điều tra Quốc gia, dù bị chuyển trường vì bắt nạt vẫn đỗ SNU do chỉ bị trừ 2 điểm.

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng chính sách, nhiều lo ngại cũng nảy sinh. Các trường cho biết số lượng khiếu nại và tranh chấp liên quan đến các quyết định kỷ luật đang tăng nhanh. Nhiều học sinh bị cáo buộc bắt nạt đã thuê luật sư, khởi kiện nhằm đảo ngược quyết định của trường. Giới phê bình cảnh báo các vụ kiện, vốn được nhiều văn phòng luật thúc đẩy, đang biến các vụ bạo lực học đường thành một dạng “dịch vụ kiện tụng”, gây thêm căng thẳng và làm méo mó môi trường giáo dục.