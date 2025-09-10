Ông Trịnh Đình Hải, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, chương trình giáo dục mới cần thêm nhiều vị trí việc làm mới, với số môn học và cách triển khai các môn cũng khác so với chương trình cũ.

Theo ông Hải, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều môn, đặc biệt là Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Quốc phòng và An ninh dẫn đến phát sinh nhu cầu tuyển dụng. Trong đó, bậc trung học cơ sở thiếu nhiều nhất do số lượng học sinh tăng mạnh những năm gần đây. Mặt khác, những năm qua, việc tuyển dụng đầu vào gặp khó khăn trong khi vẫn phải tiếp tục tinh giản biên chế.

Từ năm 2021 tới nay, Sở GD-ĐT Quảng Ninh không có một kỳ tuyển dụng giáo viên nào, dẫn tới việc mỗi năm ngành giáo dục đều thiếu hàng nghìn nhân sự, trong đó phần lớn là giáo viên giảng dạy.

Về giải pháp tạm thời, tỉnh khắc phục tình trạng trên bằng cách ký hợp đồng lao động với giáo viên theo Nghị định 111 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc này gặp phải một vướng mắc là một năm học có 2 học kỳ, kéo dài sang 2 năm khác nhau, trong khi hợp đồng với giáo viên chỉ ký theo từng năm một nên cứ tới tháng 12 lại phải tái ký.

Ngoài ra, nguồn giáo viên hiện nay mới chỉ thuộc dạng hợp đồng lao động chứ chưa tuyển dụng vào biên chế được vì liên quan đến chủ trương tinh giản.

Ông Hải cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyển dụng giáo viên hợp đồng, bố trí giáo viên dạy liên trường, liên xã, tăng giờ. Ngoài ra, động viên, khuyến khích các thầy cô, trên tinh thần tự nguyện, thuyên chuyển đến các trường ở các đơn vị hành chính cấp xã khác đang thiếu nhiều.

Vừa qua, 30 cựu sinh viên của Đại học Hạ Long cũng được lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh động viên để xung phong lên 5 xã vùng cao giảng dạy.

Ông Hải cho biết, việc tuyển dụng và điều động cán bộ hiện nay được thực hiện theo Thông tư 15, trong đó quy định cán bộ cấp xã có quyền bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm hiệu trưởng các trường trên địa bàn. Riêng việc điều động giáo viên phải do Sở GD-ĐT thực hiện (nếu được ủy quyền), nhằm tránh tình trạng thừa hoặc thiếu giáo viên cục bộ.

Ông cũng cho hay, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, công tác điều động, luân chuyển giáo viên sẽ được thực hiện chặt chẽ và đồng bộ hơn.

Liên quan đến việc một số giáo viên vẫn "mắc kẹt" tại các điểm trường khó khăn, vùng sâu vùng xa khi đã kết thúc nhiều năm công tác mà chưa được trở về trường cũ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh chia sẻ, Sở đã lên những điểm trường đó để động viên, giải thích cho giáo viên hiểu.

Ông Hải lý giải, trước đây, các địa phương (khi chưa sắp xếp lại đơn vị hành chính) như TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Móng Cái, huyện Ba Chẽ, huyện Tiên Yên thực hiện việc biệt phái, tăng cường giáo viên nghĩa vụ tới các điểm trường khó khăn. Tuy nhiên, mỗi địa phương lại thực hiện theo quy chế khác nhau. Nay, đơn vị cấp huyện không còn thì trách nhiệm luân chuyển đó thuộc về Sở GD-ĐT.

Song, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh không thể giải quyết riêng lẻ cho từng địa phương mà phải thực hiện trên quy mô toàn tỉnh. Vì vậy, Sở cần tham mưu xây dựng một quy chế chung về điều động, luân chuyển giáo viên khi Luật Nhà giáo có hiệu lực.

"Từ nay đến khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, sẽ có thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ GD-ĐT về việc luân chuyển. Các giáo viên này sẽ được ghi nhận thời gian cống hiến. Tôi tin chắc là việc điều động, luân chuyển giáo viên từ nay về sau sẽ không bao giờ dừng vì biến động dân cư tại các địa phương. Cho nên, tình trạng nay thừa, mai thiếu giáo viên là điều khó tránh", ông Hải cho hay.

Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và các xã, phường đã tuyển dụng nhiều giáo viên hợp đồng lao động. Trong đó, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh tuyển 71 chỉ tiêu hợp đồng lao động bậc THPT, trong đó có 64 chỉ tiêu giáo viên và 7 nhân viên cho 30 trường THPT công lập trên toàn tỉnh.