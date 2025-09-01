Thiếu giáo viên cục bộ

Thực tế tại Quảng Ninh đang thiếu hơn 2.200 giáo viên so với định mức khung của Trung ương, vì vậy, ngành giáo dục nơi đây đối mặt nhiều áp lực trước thềm năm học 2025-2026. Tình trạng thiếu giáo viên không diễn ra đồng đều mà có sự chênh lệch rõ rệt giữa các địa phương. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa như Kỳ Thượng, Hải Lạng,... đang gặp khó khăn lớn trong việc bố trí nhân sự giảng dạy.

Hiện tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Hải Lạng còn thiếu 10 người so với định mức được giao. Theo đại diện UBND xã Hải Lạng, việc thừa thiếu cục bộ một số bộ môn, nhất là cấp phổ thông gây khó khăn tại các trường trong triển khai nhiệm vụ, ảnh hưởng đến việc bố trí, phân công giảng dạy cũng như hỗ trợ chuyên môn.

Giáo viên và học sinh trường THCS và THPT Kỳ Thượng chuẩn bị bước vào năm học mới.

Không chỉ thiếu so với định mức, nhiều trường còn khó tuyển hợp đồng, nhất là giáo viên các môn đặc thù. Ông Khiếu Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng cho biết các trường trên địa bàn hầu hết thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học. UBND xã đã thống nhất chủ trương để các trường chủ động hợp đồng giáo viên bộ môn đang thiếu, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

30 tân cử nhân Sư phạm về 5 xã vùng cao

Để giải bài toán nhân lực, ngành GD&ĐT Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Trọng tâm là thực hiện điều chuyển, biệt phái giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, tăng cường mô hình giáo viên dạy liên trường...

Ngày 29/8, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với 5 xã vùng cao (Kỳ Thượng, Vĩnh Thực, Thống Nhất, Hải Sơn và Lương Minh) ký hợp đồng lao động với 30 tân cử nhân Sư phạm vừa tốt nghiệp từ Trường Đại học Hạ Long về giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học và THCS, góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhân sự tại địa phương.

Sở Nội vụ đã có buổi làm việc với 5 xã Kỳ Thượng, Vĩnh Thực, Thống Nhất, Hải Sơn, Lương Minh về việc ký kết hợp đồng lao động với tân cử nhân khoa Sư phạm.

Theo kế hoạch, mỗi giáo viên hợp đồng sẽ được hưởng mức thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng, đồng thời được bố trí nơi ăn ở ổn định. Đây là bước đi thiết thực, không chỉ tăng nguồn lực cho ngành giáo dục mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT xây dựng quy chế luân chuyển giáo viên rõ ràng, công khai, minh bạch, tạo sự công bằng và động lực cho đội ngũ nhà giáo khi nhận nhiệm vụ tại các vùng khó khăn.

Ông Trịnh Đình Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi sẽ xây dựng quy chế luân chuyển giáo viên công khai, minh bạch để vừa đủ số lượng, vừa đúng cơ cấu. Từ nay đến 1/1/2026, chúng tôi sẽ phối hợp cùng các địa phương đưa ra những giải pháp kịp thời, với mục tiêu cao nhất là giữ ổn định cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo cho mọi trường học có thầy cô đứng lớp, giữ ổn định việc dạy và học”.