Mức lương cho các vị trí trong ngành tang lễ tại Trung Quốc đang khiến nhiều người bất ngờ. Theo thông tin tuyển dụng, một nhân viên trông nghĩa trang có mức lương khoảng 4.000 NDT (hơn 15,5 triệu đồng)/tháng, chưa kể hoa hồng và trợ cấp.

Tại các thành phố lớn như Thượng Hải, vị trí văn thư tại trung tâm dịch vụ tang lễ có mức lương từ 16.000 đến 19.000 NDT (khoảng 62-74 triệu đồng)/tháng.

Một số vị trí tại các tỉnh khác cũng có mức thu nhập hấp dẫn, lên tới 11.000 NDT (khoảng 42,6 triệu đồng)/năm cho vị trí biên chế.

Không chỉ dừng lại ở mức lương, môi trường làm việc cũng là điểm thu hút. Một nhân viên trông nghĩa trang 23 tuổi tại thành phố Trùng Khánh tên Tiểu Đàm chia sẻ công việc của cô diễn ra trong không gian xanh mát, tĩnh lặng, với khu căng tin và ký túc xá ngay sát văn phòng.

Khuôn viên xanh mát, tĩnh lặng của một nghĩa trang tại Trung Quốc - nơi làm việc của nhiều nhân viên trẻ Gen Z đang theo đuổi ngành dịch vụ tang lễ. Ảnh: SCMP

Công việc chủ yếu là tiếp đón khách đến thăm viếng và thực hiện các thủ tục an táng. Khi rảnh rỗi, cô có thể lướt mạng, chăm sóc thú cưng mà không phải lo áp lực KPI như nhiều ngành nghề khác.

'Định kiến' nghề và sự cởi mở của thế hệ trẻ

Dù thu nhập hấp dẫn và môi trường làm việc “yên bình” nhưng ngành dịch vụ tang lễ Trung Quốc vẫn đối mặt với định kiến xã hội. Đây là lý do khiến nhiều người dù quan tâm nhưng vẫn ngần ngại theo đuổi. Một số phụ huynh vẫn coi đây là nghề "không may mắn" hoặc "kỵ".

Tuy nhiên, thế hệ 9X, 00X (những người sinh từ năm 1990 đến 2010) đang dần thay đổi suy nghĩ này. Họ coi đây là cơ hội nghề nghiệp tốt với mức lương ổn định và không bị áp lực cạnh tranh.

Các trường đào tạo ngành tang lễ cũng cho biết ngày càng nhiều học sinh đăng ký theo học và coi đây là lựa chọn hàng đầu.

Sau khi du học Anh về, một cô gái tên Tiểu Bạch quê tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã quyết định trở thành một "người quét mộ chuyên nghiệp".

Công việc của cô là thay mặt những người con xa quê, những gia đình không thể đến tận nơi, thực hiện nghi lễ thăm viếng phần mộ người thân.

Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, trân trọng và lòng đồng cảm sâu sắc. Mỗi ngày, cô thực hiện khoảng 10 lễ thăm viếng, cúi đầu hơn 100 lần, với mức lương khoảng 4.000 NDT (hơn 15,5 triệu đồng)/tháng.

Tiểu Bạch tâm sự: "Với người lạ, mộ phần có thể là nỗi sợ hãi, nhưng với người thân, đó là nơi họ luôn hướng về. Tôi hiểu được điều đó, tôi mới thực sự vượt qua nỗi sợ và coi mỗi lần thăm viếng như một sự kết nối thiêng liêng".

Không chỉ Tiểu Bạch, một cô gái khác tên Khả Khả tại Lạc Dương cũng từ bỏ công việc lên ý tưởng du lịch để trở thành "người quét mộ chuyên nghiệp". Cô chia sẻ: "Trước đây tôi lên ý tưởng cho những cuộc gặp gỡ, bây giờ tôi thiết kế những cuộc chia ly".

Chuyên nghiệp hóa ngành tang lễ

Sự thay đổi nhận thức này đang thúc đẩy ngành dịch vụ tang lễ Trung Quốc phát triển chuyên nghiệp hơn. Các cơ sở đào tạo đang mở rộng quy mô, cung cấp chương trình học bài bản cho những ai muốn theo đuổi sự nghiệp này.

Theo các báo cáo nghiên cứu, quy mô thị trường dịch vụ tang lễ Trung Quốc đã đạt khoảng 4.100 tỷ NDT vào năm 2025 và dự kiến tiếp tục tăng trưởng. Ảnh: GT

Bộ Dân chính Trung Quốc cũng ban hành kế hoạch hành động xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ngành tang lễ giai đoạn 2026-2029, với mục tiêu đến năm 2029 xây dựng hệ thống 166 tiêu chuẩn, bao phủ toàn bộ các khâu trong dịch vụ tang lễ và đạt tỷ lệ bao phủ 100%.

Hiện nay, cả Trung Quốc có khoảng 10 trường đại học và cao đẳng đào tạo chuyên ngành tang lễ, nhưng lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm chỉ chưa đến 1.000 người, trong khi nhu cầu nhân lực của ngành lên tới khoảng 10.000 người mỗi năm.

Sự thiếu hụt này đang tạo ra cơ hội việc làm lớn cho các bạn trẻ, đặc biệt khi các cơ sở đào tạo đang mở rộng quy mô và cung cấp chương trình học bài bản hơn.

Tại Thượng Hải, công ty dịch vụ tang lễ Bãi Độ Nhân (Người chở đò) có gần 90 nhân viên, 90% có bằng cử nhân và độ tuổi từ 23-45.

Họ đã phát triển ứng dụng đăng tin cáo phó trực tuyến và dịch vụ lưu giữ ký ức số, biến ngành tang lễ truyền thống thành một lĩnh vực công nghệ và nhân văn. Thậm chí, họ còn mở cả "quán cà phê về cái chết", nơi mọi người có thể trò chuyện cởi mở về những chủ đề mà xã hội thường né tránh.

Các chuyên gia nhận định, với tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, tỷ lệ người cao tuổi tại Trung Quốc đã vượt 21% và dự kiến sẽ vượt 30% vào năm 2035, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, ngành tang lễ sẽ tiếp tục phát triển và nhu cầu nhân lực sẽ tăng cao.

Theo Hiệp hội Dịch vụ Tang lễ Trung Quốc, thị trường dịch vụ tang lễ của nước này đã đạt quy mô khoảng 4.100 tỷ NDT vào năm 2026 và dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Theo Hangzhou Net, Toutiao, Chuanguan News