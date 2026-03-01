Theo cơ quan này, tình hình khu vực trở nên phức tạp sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran ngày 28/2/2026. Nhiều quốc gia như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã đóng cửa hoặc hạn chế không phận để đảm bảo an ninh.

Các cảng hàng không như Dubai, Abu Dhabi và Doha International Airport cũng tạm dừng hoặc hạn chế khai thác do các lệnh đóng không phận và nguy cơ an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay, đơn vị quản lý bay và các cảng hàng không rà soát kế hoạch khai thác, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang. Ảnh: VNA.

Tình hình này đã gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với mạng bay toàn cầu, nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, đặc biệt các tuyến đi/đến Trung Đông và các đường bay nối châu Âu - châu Á qua khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động xây dựng phương án điều hành phù hợp với các chuyến phải thay đổi lịch, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho hãng bay để đảm bảo an toàn.

Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài có đường bay đi, đến hoặc bay qua khu vực bị ảnh hưởng cần thường xuyên theo dõi tình hình xung đột tại Trung Đông, nhất là các khu vực đóng cửa không phận, để đánh giá mức độ tác động đến các chuyến bay.

Hãng phải cập nhật đầy đủ các cảnh báo an toàn và thông tin từ cơ quan chức trách để quyết định phương án khai thác phù hợp; chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, chọn đường bay thay thế an toàn, tránh khu vực xung đột hoặc nguy cơ cao. Khi thay đổi lịch trình, các hãng cần thông báo kịp thời cho hành khách, bảo đảm quyền lợi theo quy định và phối hợp, báo cáo với Cục Hàng không Việt Nam khi điều chỉnh kế hoạch khai thác

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các cảng hàng không quốc tế và các Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam cần chủ động theo dõi, phối hợp với hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất trong công tác phục vụ; xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ hành khách khi thay đổi lịch bay, hủy chuyến hoặc điều chỉnh đường bay; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự tại cảng hàng không và kịp thời báo cáo Cục Hàng không những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cục Hàng không đề nghị các hãng hàng không và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc triển khai thực hiện.