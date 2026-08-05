Ngày 5/8, lãnh đạo xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn xã.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: B.T

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/8, em L.V.H. (14 tuổi, trú xóm Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Đồng) rời khỏi nhà. Thời điểm này, mẹ em đang ở trong nhà chăm con nhỏ nên không hay biết.

Đến khoảng 16h30, không thấy H. đi học như thường lệ, gia đình tổ chức tìm kiếm. Gần 20h cùng ngày, người thân phát hiện em H. đã tử vong trong bể nước của gia đình. Bên thành bể còn có một số vật dụng cá nhân của nạn nhân.

Theo chính quyền địa phương, bể nước nằm cạnh nhà, được xây âm dưới mặt đất khoảng 1m, tổng chiều cao khoảng 2,5m. Bể mới xây, chưa có nắp đậy.

“Trước đó, do thời tiết nắng nóng nên bể cạn nước. Những ngày gần đây, mưa nhiều khiến mực nước trong bể dâng lên hơn 2m”, lãnh đạo xã Nghĩa Đồng thông tin.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện chính quyền xã Nghĩa Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.