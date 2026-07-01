Theo người dân sinh sống tại chung cư, khoảng 19h30 ngày 30/7, cư dân phát hiện một thi thể tại tầng 20 của tòa nhà nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc. Ảnh: T.D.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Theo ghi nhận, khoảng 22-23h cùng ngày, khu vực sảnh chung cư có khá đông cư dân tập trung theo dõi vụ việc. Lực lượng Công an phường Tây Mỗ đang khẩn trương làm nhiệm vụ, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

23h, nhiều người dân vẫn tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: T.D.

Tại đây, một số người dân cho biết, thi thể được phát hiện là nam giới. Người này được cho là đã tử vong nhiều ngày trước, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Trong khi đó, chị C.H. (40 tuổi, cư dân khu vực) cho biết, nạn nhân là một người nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay và được nhiều người hâm mộ.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ xác nhận vụ việc và cho biết đang yêu cầu cơ quan công an báo cáo cụ thể nội dung liên quan.

Đại diện Công an phường Tây Mỗ cũng cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu của án mạng. Khả năng nạn nhân tử vong do đột tử khoảng 3-5 ngày trước.

Vụ việc vẫn đang được lực lương chức năng điều tra, làm rõ.