Tối 4/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (Nghệ An) cho biết địa phương đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Hồng.

Theo lãnh đạo xã, ông Hồng phải hoàn tất việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài chính và tài sản của nhà trường cho Phó hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn trước ngày 5/8 để phục vụ công tác sáp nhập trường.

“Cơ quan công an đã khởi tố ông Hồng. Hiện một hiệu phó được giao phụ trách tạm thời công việc của trường”, ông Lục thông tin.

Lãnh đạo xã Nhân Hòa cho biết, ông Hồng bị xác định có liên quan đến vụ án cá độ bóng đá.

Trường THCS Đỉnh Sơn. Ảnh: Q.H

Trước đó, ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với công an các xã Anh Sơn, Yên Xuân, phường Quỳnh Mai và một số địa phương khác triệt phá hai nhóm đánh bạc qua mạng, bắt giữ 13 người.

Theo cơ quan công an, đường dây này do Nguyễn Quý Cường (37 tuổi, trú TP Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (47 tuổi, trú xã Nhân Hòa) cầm đầu. Các đối tượng sử dụng tài khoản tổng cá độ từ nước ngoài, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cá cược trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định từ thời điểm diễn ra World Cup 2026 đến khi vụ án bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của hai nhóm đánh bạc là hơn 6,6 tỷ đồng.