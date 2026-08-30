Công an phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) mới đây phát thông báo tìm kiếm em Nguyễn Thị Ngọc Hân (16 tuổi, ngụ khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom) sau nhiều ngày mất liên lạc với gia đình.

Nguyễn Thị Ngọc Hân mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Ảnh: CATB

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước khi rời khỏi nhà, em Hân có để lại một bức thư cho biết sẽ đi làm trong một thời gian. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình không thể liên lạc cũng chưa nắm được thông tin về nơi em đang sinh sống, làm việc.

Công an phường Trảng Bom đề nghị người dân trên địa bàn cũng như các khu vực lân cận phối hợp cung cấp thông tin nếu phát hiện hoặc gặp em Hân.

Mọi thông tin liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Hân có thể liên hệ trực tiếp Công an phường Trảng Bom qua số điện thoại 0251.628.4888.