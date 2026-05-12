Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết gia đình vừa đón được con trở về nhà sau quá trình tìm kiếm đầy lo lắng.

Cháu Lê Khánh Ly đã được tìm thấy. Ảnh: CACC

Theo chị Trang, nhờ thông tin được lan tỏa trên mạng xã hội và bài viết đăng tải trên báo, một số người dân phát hiện cháu ở khu vực Long Biên đã nhanh chóng báo cho gia đình.

“Nhận được tin, cả nhà tức tốc đi đón con. Khi đưa cháu về, cháu nói chỉ sang chơi dù không quen biết ai ở đó”, chị Trang kể lại.

Theo lời người mẹ, cháu Ly đã bắt xe ôm đi từ nhà đến đường Thụy Khuê rồi tiếp tục di chuyển sang Long Biên. Đến chiều 12/5, người dân phát hiện cháu tại một quán bún ở phường Long Biên nên giữ cháu lại để chờ gia đình tới đón.

Qua sự việc, chị Trang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng mạng, những người dân đã hỗ trợ giữ cháu an toàn, giúp gia đình sớm đoàn tụ với con gái.

Sáng cùng ngày, trang Facebook của Công an TP Hà Nội đã đăng tải thông tin tìm kiếm cháu Ly sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình về việc nữ sinh mất liên lạc từ ngày 8/5.

Cháu Ly hiện học lớp 7 nhưng đã phải nghỉ học khoảng nửa năm nay để điều trị bệnh liên quan đến não. Trước khi mắc bệnh, cháu là học sinh ngoan và học giỏi. Quá trình điều trị khiến tâm lý của cháu bị ảnh hưởng.