Ngày 11/6, Công an xã Hồng Thái Đông (TP Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.T. (SN 1998, trú xã Hồng Thái Tây, TP Đông Triều) về việc bị 2 nam thanh niên đi xe máy chặn đường, dùng dao đe dọa, cướp đi 7 triệu đồng và một điện thoại di động.

Theo trình báo ban đầu của chị T., khoảng 18h30 ngày 10/6, sau khi tan ca tại Công ty TNHH Sao Vàng, chị đi trên quốc lộ 18 đoạn thuộc xã Hồng Thái Đông thì bị 2 nam thanh niên áp sát, chặn đầu xe.

Một đối tượng ngồi sau đã xuống xe, rút dao đe dọa, yêu cầu chị T. đưa tiền. Khi chị không làm theo, đối tượng này đã dùng dao rạch vào bắp tay trái của chị khiến chị hoảng sợ và phải giao nộp 7 triệu đồng cùng chiếc điện thoại hiệu Redmi (trị giá khoảng 1,5 triệu đồng).

Chị T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Hồng Thái Đông

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Thái Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của người bị hại.

Làm việc với cơ quan công an, chị T. thừa nhận đã bịa đặt vụ cướp. Nguyên nhân là do ngày 10 mỗi tháng, chị T. thường phải đưa tiền sinh hoạt cho chồng là anh Nguyễn Văn H. (SN 1989, cùng trú tại xã Hồng Thái Tây). Do tháng này chị đã tiêu hết tiền lương nên dựng lên việc bị cướp để nói dối chồng.

Chị T. khai đã dùng kéo tự rạch 6 vết vào bắp tay, tắt nguồn điện thoại rồi ném vào bụi cây gần nhà để tạo hiện trường giả, sau đó về nhà kể lại sự việc bị cướp rồi đến công an xã trình báo.

Trên cơ sở xác minh, Công an xã Hồng Thái Đông đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý hành chính đối với chị T. về hành vi báo tin giả.