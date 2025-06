Trước đó, ngày 11/6, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định Bộ trưởng Công an về việc điều động Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

PGS.TS, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn có học hàm phó giáo sư; từng giữ chức Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an từ năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn bày tỏ niềm vui khi được điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Ông Tuấn cho hay sẽ cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập trung củng cố các mặt công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Cùng với đó, chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, phát triển nhà trường thông minh; đổi mới, cập nhập công nghệ số, nhất là trong quản lý, điều hành các mặt công tác giáo dục, đào tạo...

Ông Tuấn cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác; xây dựng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân ngày càng phát triển bền vững.