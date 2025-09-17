Sáng nay, tại Thanh Hóa diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hoài Anh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong (bên phải). Ảnh: CTV

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong (bên phải) dự hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Ông Nguyễn Hoài Anh và ông Nguyễn Hồng Phong là những cán bộ trẻ, có năng lực, giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt và sâu sắc. Trên các cương vị công tác, cả hai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và bày tỏ tin tưởng rằng, với năng lực, sở trường và kinh nghiệm của mình, hai tân phó bí thư sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bối cảnh mới, nhiều thách thức và yêu cầu cao.

Ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đề nghị hai phó bí thư cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khẩn trương bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh Thanh Hóa là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, có truyền thống cách mạng vẻ vang và nhiều tiềm năng phát triển. Do đó, tỉnh cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ then chốt để tạo nền tảng cho sự phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh đang đến gần, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội.