Ông Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1969; quê ở Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.