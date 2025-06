Ngày 28/6, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 23 giám đốc công an địa phương sau sáp nhập. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức lại bộ máy công an cấp tỉnh; quyết định điều động nguyên trạng đội ngũ cán bộ công an cấp tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ cũng đã công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ đối với lãnh đạo công an cấp tỉnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 23 giám đốc công an các địa phương sau sáp nhập, cùng 11 giám đốc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 23 giám đốc công an địa phương sau sáp nhập và 11 giám đốc công an địa phương giữ nguyên.

Danh sách 34 giám đốc công an các địa phương sau sáp nhập như sau:

STT TÊN ĐỊA PHƯƠNG GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH 1 Cao Bằng Đại tá Nguyễn Quang Vinh 2 Lạng Sơn Đại tá Nguyễn Tiến Trung 3 Quảng Ninh Đại tá Trần Văn Phúc 4 Bắc Ninh Thiếu tướng Bùi Duy Hưng 5 Tuyên Quang Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận 6 Lào Cai Đại tá Cao Minh Huyền 7 Lai Châu Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang 8 Điện Biên Đại tá Vũ Văn Đấu 9 Sơn La Thiếu tướng Đặng Trọng Cường 10 Thái Nguyên Thiếu tướng Bùi Đức Hải 11 Phú Thọ Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn 12 Hà Nội Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng 13 Hải Phòng Đại tá Bùi Quang Bình 14 Hưng Yên Thiếu tướng Trần Xuân Ánh 15 Ninh Bình Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh 16 Thanh Hoá Thiếu tướng Tô Anh Dũng 16 Nghệ An Đại tá Đinh Việt Dũng 18 Hà Tĩnh Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao 19 Quảng Trị Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm 20 Huế Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn 21 Đà Nẵng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp 22 Quảng Ngãi Đại tá Hồ Song Ân 23 Gia Lai Thiếu tướng Lê Quang Nhân 24 Đắk Lắk * Tiếp tục cập nhật 25 Khánh Hoà Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước 26 Lâm Đồng Đại tá Trương Minh Đương 27 Đồng Nai Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải 28 TPHCM Thiếu tướng Mai Hoàng 29 Tây Ninh Thiếu tướng Vũ Như Hà 30 Đồng Tháp Đại tá Lâm Phước Nguyên 31 Cần Thơ Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa 32 Vĩnh Long Đại tá Nguyễn Thanh Hải 33 Cà Mau Đại tá Hồ Việt Triều 34 An Giang Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ Trưởng Bộ Công an đề nghị, các giám đốc công an 34 địa phương triển khai những việc cần làm ngay, những nhiệm vụ trước mắt và có tính chiến lược. Theo đó, chủ động hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy công an cấp tỉnh (đối với các tỉnh sáp nhập), công an cấp xã bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ 1/7.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ Trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ, phân công rõ nhiệm vụ, rõ việc, rõ thẩm quyền kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành lễ tiết tác phong, thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân...

Bộ trưởng nhấn mạnh, cần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất quá trình hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.