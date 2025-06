Chiều 29/6, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP về tổ chức, cán bộ theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Lễ công bố được kết nối trực tuyến tại hai điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang và Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, 49 tuổi, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an TP Cần Thơ mới.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ mới. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại buổi lễ chiều nay, Công an TP Cần Thơ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với các Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ mới. Cụ thể:

Đại tá Vũ Thành Thức, Đại tá Lê Đức Bảy, Đại tá Trần Hoàng Độ, Trung tá Đinh Tùng An, nguyên là Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Bùi Đức An, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, nguyên cùng là Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa (giữa) và 9 Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Minh Trung

Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an thành lập công an cấp xã; quyết định của Giám đốc Công an TP về tổ chức bộ máy các phòng thuộc công an TP, công an cấp xã.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trao quyết định bổ nhiệm cho 28 trưởng phòng.

Phát biểu chỉ đạo lễ công bố, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cho biết, thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập công an cấp tỉnh, công an cấp xã, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã tập trung chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, khách quan trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo bộ máy tổ chức mới.

Các bước chuẩn bị cho việc sáp nhập được thực hiện thận trọng, bài bản, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo kế hoạch đề ra đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, sẵn sàng đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa trao quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng. Ảnh: ANCT

Giám đốc Công an TP Cần Thơ mới yêu cầu các đơn vị thuộc Công an TP và Công an cấp xã sau khi nhận quyết định, khẩn trương ổn định tổ chức, đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7. Duy trì thực hiện các thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an; không để gián đoạn, gây phiền hà cho người dân.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà yêu cầu lực lượng công an đảm bảo tiến độ điều tra, giải quyết tố giác tội phạm, các vụ án, vụ việc đang thụ lý, không để chậm tiến độ, gia hạn thời gian giải quyết do công tác sắp xếp tổ chức bộ máy...

"Từng cán bộ, chiến sĩ phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối an tâm trong công tác, quyết tâm lập công xuất sắc ngay sau khi đi vào hoạt động, trong những ngày đầu sáp nhập", Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh.