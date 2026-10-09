Thịt heo nhập khẩu giá rẻ chưa dễ thay thế thịt tươi trong bữa cơm người Việt, nhưng đang tìm được đầu ra ở bếp ăn công nghiệp và các sản phẩm chế biến.

Thịt nhập khẩu giá rẻ hơn nội địa

Dạo quanh một siêu thị lớn tại TPHCM, chị Kim Anh (trú phường Tân Sơn Nhất), nhận thấy thịt heo tại các quầy kệ không chỉ đến từ các nhà cung cấp trong nước, mà còn đến từ Brazil và Nga. Đáng chú ý, thịt heo từ hai nước này có mức giá cạnh tranh đáng kể so với hàng nội địa.

Chị Kim Anh lấy ví dụ, cùng một loại thịt chân giò heo, hàng trong nước của một thương hiệu lớn là 99.000 đồng/kg, nhưng hàng nhập khẩu từ Đức chỉ 49.000 đồng/kg.

Hay như thịt ba rọi rút sườn, giá tại chợ truyền thống khoảng 160.000-180.000 đồng/kg loại ngon, nếu mua hàng siêu thị của thương hiệu trong nước giá từ 198.000-250.000 đồng/kg tùy thương hiệu và chủng loại, nhưng hàng đông lạnh nhập khẩu từ Nga hoặc Brazil chỉ từ 119.000-130.000 đồng/kg.

“Chưa bàn tới chất lượng, chỉ cần nhẩm tính cũng thấy mua thịt nhập khẩu giúp người nội trợ nhẹ gánh phần nào trong chi tiêu”, chị Kim Anh nói.

Thịt nhập khẩu được bán tại siêu thị với giá khá cạnh tranh. Ảnh: T. Hà

Cũng như chị Kim Anh, nhiều người tiêu dùng nhận ra rằng thịt nhập khẩu không chỉ xuất hiện ở siêu thị, điểm bán lẻ mà còn có trên cả các quầy kệ của cửa hàng, chợ đầu mối. Giá của thịt nhập khẩu đang khá thu hút, nhất là khi mua số lượng lớn.

Số liệu từ cơ quan hải quan chỉ ra rằng, trong cả năm 2025, Việt Nam chi 1,95 tỷ USD để nhập khẩu thịt các loại, nhưng chỉ 8 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt 1,91 tỷ USD với 658.700 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, tăng 5,6% về lượng và 26,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 124.100 tấn, với trị giá gần 213 triệu USD, tăng 18,8% về lượng nhưng giảm 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá trung bình nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 ở mức 1.712 USD/tấn, giảm 36% so với cùng kỳ.

Tính bình quân, giá nhập khẩu thịt heo về Việt Nam chỉ khoảng 45.000 đồng/kg. Mức giá này chưa bằng một nửa giá thịt heo tại các chợ truyền thống ở TPHCM, nơi giá bán bình quân từ 100.000 đồng/kg.

Truy đầu ra cho thịt nhập khẩu

Trao đổi với PV VietNamNet về áp lực nguồn cung thịt heo trong nước và nhập khẩu, ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Vissan, nhận xét, dù giá thịt nhập ngoại có nhiều lợi thế, song điều đó không có nghĩa là thịt heo đông lạnh có thể thay thế thịt nóng trong bữa cơm hàng ngày của người Việt.

Theo ông Dũng, 75% người Việt đang sử dụng thịt heo hằng ngày và vẫn giữ thói quen dùng thịt nóng, chọn mua thịt muốn mua rồi mới cắt, hoặc chọn thịt heo đóng vỉ sẵn trong siêu thị. Trong nhóm người thường xuyên sử dụng thịt heo, chỉ 5-10% lựa chọn thịt đông lạnh cho bữa ăn hằng ngày.

Nhờ thói quen tiêu dùng trên, dù giá thịt heo đông lạnh rẻ hơn so với thịt heo nóng hiện nay, thì lượng bán ra không có sự tăng trưởng tương ứng.

Người Việt vẫn có thói quen sử dụng thịt nóng, hoặc thịt mát, thịt đóng vỉ. Ảnh: Thu Hà

"Thịt heo nhập khẩu không hoàn toàn cạnh tranh trực diện với thịt nóng trong tất cả các phân khúc. Ngoài việc bán lẻ cho 5-10% người dùng làm bữa ăn hàng ngày, phần lớn thịt nhập khẩu hiện nay được sử dụng làm nguồn nguyên liệu chế biến", ông Dũng nói.

Ở góc độ hiệp hội, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cũng cho rằng thịt heo nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu đi vào các bếp ăn công nghiệp như công nhân, doanh nghiệp... hoặc nơi cần làm nguyên liệu cho sản phẩm chế biến. Đây là những kênh cần tính toán tới kinh tế nhưng chất lượng vẫn đáp ứng, được kiểm soát chặt chẽ khi vào Việt Nam.

Ngoài ra, ông Đoán cho hay thịt nhập khẩu đang gia tăng tại thị trường nội địa không xuất phát từ việc trong nước bị thiếu hụt nguồn cung, mà chủ yếu đến từ yếu tố thương mại quốc tế song phương.

Theo ông Đoán, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang có hiệu lực với những lộ trình cắt giảm thuế quan đã tạo điều kiện để một số sản phẩm thịt từ các thị trường có lợi thế về quy mô và chi phí sản xuất vào Việt Nam với giá cạnh tranh.

Nhiều nhà xuất khẩu thịt lớn như Brazil, Tây Ban Nha, Ấn Độ... tiếp tục xem Việt Nam là thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Nhìn rộng hơn, ông Đoán lo ngại thịt heo nhập khẩu đang gây sức ép với người chăn nuôi trong nước. Tại khu vực Đồng Nai, nhiều hộ còn treo chuồng, không tái đàn do áp lực chi phí chăn nuôi tăng, dịch bệnh tiềm ẩn, trong khi giá heo hơi giảm.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam quanh mức 53.000-55.000 đồng/kg, trong khi một số loại thịt heo nhập khẩu có giá ở mức 40.000-43.000 đồng/kg.

Trước áp lực cạnh tranh trên, lãnh đạo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị Nhà nước cần sớm có giải pháp tăng tính cạnh tranh cho chăn nuôi trong nước.

Về phía doanh nghiệp nội địa, ông Phan Văn Dũng cho rằng cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn thực phẩm đối với nguồn thịt nhập khẩu ngay từ khâu đầu vào, tương tự như các tiêu chí quản lý đã áp dụng với mặt hàng gia cầm.

Theo vị này, việc siết chặt hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng không chỉ giúp tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp chăn nuôi trong nước mà còn giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.