Tính đến hết tháng 9 năm nay, nước ta đã chi ra gần 2,2 tỷ USD để nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt. Theo đó, các loại thịt gia cầm, thịt lợn và thịt trâu giá rẻ tiếp tục tràn về Việt Nam.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 9, các doanh nghiệp nước ta đã chi hơn 251,7 triệu USD để nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt, tăng 16,2% so với tháng 8/2026.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng thực phẩm này đạt gần 2,17 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mặt hàng được nhập về Việt Nam chủ yếu gồm: thịt gia cầm, thịt lợn, thịt trâu, thịt bò tươi và đông lạnh. Ngoài ra, nước ta còn nhập các loại phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm, lợn, trâu và bò.

Đáng chú ý, các mặt hàng này được nhập khẩu về Việt Nam với giá siêu rẻ so với hàng nội địa.

Thịt nhập khẩu giá rẻ tiếp tục được đưa về Việt Nam trong bối cảnh giá lợn hơi trong nước giảm. Ảnh: Anh Sinh

Cụ thể, số liệu cập nhật đến hết tháng 8 cho thấy, giá trung bình nhập khẩu thịt lợn chỉ ở mức 1.712 USD/tấn (khoảng 45.000 đồng/kg). Thịt gia cầm nhập khẩu cũng có giá bình quân tương đối thấp, chỉ khoảng 27.800 đồng/kg. Giá thịt trâu nhập khẩu cũng chỉ ở mức 116.500 đồng/kg.

Tại thị trường Việt Nam, các loại thịt nhập khẩu giá rẻ này được rao bán nhiều trên mạng xã hội, các chuỗi siêu thị bán lẻ, bếp ăn tập thể,... thậm chí còn xuất hiện tại các điểm bán vỉa hè.

Giá của những loại thịt nhập khẩu này được rao bán rẻ hơn khoảng 20-50% so với các mặt hàng nội địa cùng phân khúc.

Theo lãnh đạo Hội Chăn nuôi Việt Nam, thịt nhập khẩu đổ về Việt Nam tăng mạnh chủ yếu do giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng nội địa sản xuất. Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm thịt nhập khẩu có những mặt hàng phù hợp với thị hiếu tiêu dùng trong nước.

Đơn cử, một số phần thịt gia cầm như đùi, cổ, cánh, chân, lòng, mề... được xem là sản phẩm có giá trị thấp hoặc thứ phẩm tại một số nước nên họ xuất bán với giá rất rẻ. Tuy nhiên, ở nước ta những mặt hàng này lại được người tiêu dùng ưa chuộng.

Với thịt lợn, một số quốc gia có ngành chăn nuôi quy mô lớn, chi phí sản xuất thấp nên giá bán cũng cạnh tranh hơn. Còn Việt Nam vẫn phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khiến chi phí sản xuất ở mức tương đối cao. Vì vậy, thịt lợn trong nước chưa có nhiều lợi thế về giá so với sản phẩm nhập khẩu.

Thực tế cho thấy, giá trung bình thịt lợn nhập khẩu chỉ khoảng 45.000 đồng/kg, trong khi giá lợn hơi ở nước ta đã lên tới 54.000-58.000 đồng/kg.