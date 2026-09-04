20 gian hàng online dẫn đầu về doanh số thịt trâu gác bếp

Theo số liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn (Metric.vn), giai đoạn từ 1/2025 đến hết 7/2026, thị trường thịt trâu gác bếp trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam đạt doanh số 117,4 tỷ đồng.

Con số này tương ứng khoảng 476.100 lượt bán hàng thành công từ 594 gian hàng. Số liệu được thống kê dựa trên các từ khóa “trâu gác bếp”, “trâu sấy”, “trâu khô”.

Trong đó, thị phần ngành hàng có tính tập trung cao khi 20 gian hàng dẫn đầu đã chiếm gần một nửa tổng doanh số toàn thị trường; dẫn đầu là gian hàng có tên Lâm A Tuyến với 18 tỷ đồng, tiếp đến là Tân Loan Foods đạt 15,2 tỷ đồng và Trinhbepkhoi với 10,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, góp mặt ở vị trí thứ 10 trong nhóm thương hiệu bán chạy nhất là gian hàng Sapa TV với doanh số gần 810 triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 6/2025, đơn vị này gỡ bỏ hoàn toàn sản phẩm thịt trâu gác bếp khỏi giỏ hàng trực tuyến và chỉ kinh doanh một số mặt hàng nông sản như chẩm chéo, nấm hương.

Người tiêu dùng chi 117,4 tỷ đồng để mua thịt trâu gác bếp trong vòng hơn 1 năm rưỡi. Ảnh: Thu Hà

Sapa TV là gian hàng gắn với Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên Hải Sapa TV, một nhà sáng tạo nội dung chuyên về ẩm thực, đặc sản vùng cao và cuộc sống tại Tây Bắc.

Đáng chú ý, ngày 24/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải về hành vi “lừa dối khách hàng”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, năm 2022, Vũ Hoàng Hải bị xác định đã lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sau đó, Hải và vợ quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” và in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra cho biết, giai đoạn 2022-2025, bà Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty Hoàng Nam số lượng thịt trâu sấy khô tê cay với tổng số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng do Metric.vn công bố, còn xuất hiện gian hàng có doanh thu xếp ở vị trí thứ 4 là Huho Food, thương hiệu từng gọi vốn thành công 25 tỷ đồng trên chương trình Shark Tank năm 2024 và gắn với tên tuổi của nhà sáng tạo nội dung Huyền Huho (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Huyền).

Chỉ hơn một năm rưỡi, Huho ghi nhận doanh số 3,5 tỷ đồng khi bán thịt trâu gác bếp trên các sàn TMĐT. Dù vậy, tới nay các sản phẩm thịt trâu gác bếp của thương hiệu này cũng không còn xuất hiện trong giỏ hàng trên TikTok Shop, Shopee hay website huho.vn.

Giá cao vẫn hút khách online

Ngoài doanh thu từ các nhà bán hàng, dữ liệu từ Metric.vn còn thể hiện, các sản phẩm thịt trâu sấy, trâu khô, thịt trâu gác bếp... đang được bán trên các sàn TMĐT có dải giá rất rộng, từ 10.000 đồng đến 3,5 triệu đồng/sản phẩm, tùy trọng lượng.

Trong đó, nhóm sản phẩm có giá từ 750.000-1 triệu đồng ghi nhận doanh số cao nhất, khoảng 21,9 tỷ đồng trong hơn 1 năm rưỡi. Đây cũng là khoảng giá phổ biến của các sản phẩm thịt trâu gác bếp đóng gói quy cách 1kg.

Phân khúc tầm trung cũng ghi nhận doanh số đáng kể khi nhóm sản phẩm có giá từ 350.000-500.000 đồng đạt doanh thu 15,4 tỷ đồng. Trong khi nhóm sản phẩm từ 500.000-750.000 đồng đạt 17,4 tỷ đồng. Ngoài ra, phân khúc giá thấp hơn như 200.000-350.000 đồng cũng thu hút người tiêu dùng mua sắm trực tuyến với doanh số 14,1 tỷ đồng. Phân khúc giá rẻ từ 150.000-200.000 đồng thì mang về con số 11,7 tỷ đồng, còn nhóm 100.000-150.000 đồng đạt 7,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo, TikTok Shop là nền tảng giúp các nhà bán hàng bán chạy nhất, với tổng doanh thu mặt hàng thịt trâu gác bếp, thịt trâu khô... đạt 101,1 tỷ đồng, chiếm khoảng 86,1% tổng doanh số ngành hàng. Shopee đứng thứ hai với 15,9 tỷ đồng, chiếm 13,6% thị phần. Trong khi đó, doanh số trên Lazada chỉ đạt khoảng 431,1 triệu đồng, tương đương 0,37%. Tiki có số liệu gần như không đáng kể.

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Thảo Huyền, ngụ tại TPHCM, cho hay các sản phẩm đặc sản vùng miền như trâu gác bếp ở Tây Bắc đang có sự thu hút rất lớn nhờ vào những video chế biến thực tế từ các nhà sáng tạo nội dung. Chính vì vậy, gia đình chị cũng đã đặt mua rất nhiều sản phẩm này qua kênh thương mại điện tử.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ Nguyễn Bình Minh, Hội đồng tư vấn cấp cao về TMĐT tại Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), lưu ý người tiêu dùng cần hết sức tỉnh táo, tránh đặt hết niềm tin vào các hiện tượng mạng.

Theo ông Minh, công chúng cần phân định rõ ràng giữa những người nổi tiếng đơn thuần nhờ hiệu ứng đám đông trên mạng xã hội với những chuyên gia, đơn vị có uy tín thực chất trong ngành. Người tiêu dùng thông thái tuyệt đối không nên xem danh tiếng hay sự nổi tiếng của các nhà sáng tạo nội dung là “tem kiểm định chất lượng” cho sản phẩm để rồi giao dịch và đặt niềm tin sai chỗ.

Bên cạnh sự cẩn trọng từ phía khách hàng, đại diện VECOM cho biết pháp luật hiện quy định rất chặt chẽ về trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức khi tham gia kinh doanh trên môi trường số. Trong đó, Luật TMĐT và Nghị định 248/2026/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm xác thực điện tử danh tính người bán trên nền tảng TMĐT. Quy định này áp dụng từ ngày 1/1/2027.

"Với cơ chế hậu kiểm hiện nay, mọi sai phạm khi bị phát hiện sẽ bị truy cứu nghiêm ngặt. Các nhà bán hàng cần phải nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật”, ông Minh khuyến cáo.