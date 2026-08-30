Hải SaPa TV bán thịt trâu Ấn Độ giả đặc sản Tây Bắc

Vụ thịt trâu Ấn Độ biến thành đặc sản Tây Bắc được Hải SaPa bán giá tiền triệu, hay sâm Lai Châu gắn mác sâm Ngọc Linh... phơi bày sự gian dối về nguồn gốc nông sản khi mạng xã hội đã biến thành “chợ khổng lồ” quy mô hàng chục tỷ USD.

Không chỉ kinh doanh thịt trâu sấy, Hải Sapa TV còn bán nhiều sản phẩm đặc sản Tây Bắc và thường xuyên mang thắng cố ngựa tới các hội chợ, lễ hội ẩm thực tại nhiều tỉnh, thành.

Thịt trâu Ấn Độ biến thành thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc, trâu gác bếp vùng cao, thậm chí chỉ cần vài phút đã lên đời thành thịt bò Wagyu thượng hạng... Cứ thế, thịt trâu Ấn Độ giá rẻ được phù phép thành hàng đắt đỏ, giúp người bán thu lợi khủng.

Thịt trâu Ấn Độ biến thành “thịt trâu đặc sản Tây Bắc” giá lên đến cả triệu đồng mỗi kg. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 86.000 tấn thịt trâu tươi đông lạnh được nhập khẩu vào Việt Nam, giá bình quân chỉ khoảng 113.000 đồng/kg.

Ít ai ngờ Ấn Độ, nơi việc giết mổ bò bị hạn chế hoặc cấm tại nhiều bang, lại là cường quốc xuất khẩu thịt trâu hàng đầu thế giới.

Sau vụ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu bị chế biến, quảng cáo thành đặc sản Tây Bắc, một số người làm thịt trâu sấy truyền thống ở Điện Biên lo khách hàng hoài nghi, ảnh hưởng đầu ra sản phẩm.

Theo chuyên gia, việc thịt trâu nhập khẩu có giá rẻ hơn nhiều thịt trâu và thịt bò nội địa là kẽ hở để gian thương dễ dàng đánh tráo nhằm trục lợi. Vì thế, cần có biện pháp kiểm soát lộ trình sản lượng nhập khẩu và chất lượng hàng hóa sau nhập khẩu.

Nồi cơm điện, bếp từ hàng trưng bày giảm tới 50%

Tại các cửa hàng điện máy, nhiều sản phẩm từ nồi cơm điện, bếp từ, lò vi sóng, máy hút bụi đến máy lọc không khí, máy lọc nước, bình nóng lạnh... đang được thanh lý dưới dạng hàng trưng bày, hàng mẫu.

So với hàng mới, các sản phẩm này có thể được giảm từ 30-40%, thậm chí tới 50%, tùy tình trạng và chính sách thanh lý của từng cửa hàng.

Tuy nhiên, người mua cần tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn các sản phẩm này. Tùy tình trạng, hàng trưng bày hoặc hàng đã qua sử dụng có thể xuất hiện vết trầy xước, thiếu phụ kiện hoặc đã vận hành trong một thời gian nhất định. Người mua nên so sánh với giá sản phẩm mới cùng loại, kiểm tra kỹ tình trạng thực tế và tính thêm chi phí sửa chữa, thay thế phụ kiện nếu có.

Nhiều sản phẩm đồ gia dụng có giá bán giảm mạnh. Ảnh: D.Anh

Vé xe khách dịp 2/9 tăng tới 40%, có tuyến lên gần 1 triệu đồng

Dịp lễ 2/9, nhu cầu đi lại của người dân đang tăng cao. Các bến xe tại TPHCM cho phép một số tuyến tăng giá nhưng không quá 40% so với ngày thường.

Với tuyến TPHCM đi Đắk Lắk, dòng xe giường nằm tiêu chuẩn từ 34-44 chỗ có mức giá ngày thường dao động từ 350.000-400.000 đồng/vé (giá bán tại bến xe), nay dịp lễ tăng lên 450.000-550.000 đồng mỗi vé, tùy điểm dừng. Các dòng xe limousine cao cấp cũng tăng từ 500.000 đồng ngày thường lên 650.000-800.000 đồng mỗi vé.

Với các chặng dài như TPHCM đi Đà Nẵng, giá vé thông thường dao động ở khoảng 500.000-550.000 đồng, dịp 2/9 được một số nhà xe niêm yết mức 700.000-770.000 đồng. Trong khi các dòng xe cao cấp thì tăng khá cao từ mức 650.000-900.000 đồng, lên ngưỡng 910.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi vé.

Cảnh tượng ở phố vàng Hà Nội, TPHCM khiến người đu đỉnh ‘nản lòng'

Giá vàng bán ra tại một số thương hiệu đã lên tới 155 triệu đồng/lượng, nhưng phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng 25/8 lại khá vắng vẻ. Không còn cảnh khách xếp hàng dài, giao dịch chủ yếu là những đơn hàng nhỏ.

Trong khi đó, tại TPHCM, dù không còn cảnh xếp hàng bốc số mua vàng nhưng người dân vẫn mua vào tích trữ với lý do 'giá tốt’.

Ghi nhận lúc 10h ngày 26/8 tại một số chi nhánh Mi Hồng ở TPHCM, lượng khách mua bán ở mức vừa phải, không còn cảnh xếp hàng mua vàng như cuối tháng 7.

Hai cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, đều có sẵn vàng nhẫn và vàng miếng SJC, không giới hạn số lượng khách mua hoặc bán. Các cửa hàng cũng thu mua vàng của thương hiệu khác. Khách đến giao dịch chủ yếu mua vào, trong khi số người bán ra khá ít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá bán của hầu hết các loại xăng dầu (trừ dầu mazut) tại kỳ điều hành 27/8 đều được điều chỉnh giảm so với kỳ điều chỉnh liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.763 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 66 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.084 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 451 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg.