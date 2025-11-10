Kỳ trước: Theo nghề 'nghe' bằng ngón tay, anh thợ TPHCM tiết lộ 3 nguyên tắc đặc biệt



Kỹ năng “thoát hiểm”

Trong lúc trò chuyện về nghề, điện thoại của Hồng Lai (34 tuổi, thợ khóa nổi tiếng tại TPHCM) liên tục reo. Đầu dây bên kia là khách gọi nhờ mở tủ, két sắt với vô vàn lý do.

Từ chủ nhà đánh rơi chìa khóa, nhân viên rửa xe vô tình khóa cửa xe, đến những trường hợp khóa cửa phòng hỏng, két sắt mất chìa hay gặp sự cố bất ngờ, đều tìm tới Hồng Lai.

Có người gọi anh đến mở két để lấy tiền của vợ, trang sức của mẹ chồng; người khác lại thuê anh mở cửa nhà, khách sạn, xe ô tô... chỉ để đánh ghen, bắt quả tang ngoại tình. Thậm chí, có người liên hệ, thuê anh mở khóa hoặc két sắt cho các mục đích phi pháp.

Các trường hợp này, anh đều từ chối.

Một số đối tượng còn tạo tình huống giả nhằm lừa anh phục vụ ý đồ xấu của mình. Để đối phó với các tình huống trên, Lai trang bị cho mình những kỹ năng "thoát hiểm" đặc biệt. Khi khách liên hệ, Lai yêu cầu họ gửi ảnh vật cần mở.

Theo Lai, chỉ có những thứ không thể công khai, khách mới không dám chụp ảnh, gửi cho anh. Những trường hợp không gửi ảnh, anh sẽ từ chối.

Tùy theo khung giờ, khu vực, độ phức tạp của ổ khóa, két sắt..., Lai thu phí dịch vụ từ 150.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/lần

Sau khi nhận ảnh, nếu vẫn còn băn khoăn, Lai sẽ tiếp tục đặt câu hỏi để kiểm chứng độ trung thực của khách. Chỉ cần phát hiện điểm nghi vấn hoặc câu trả lời thiếu hợp lý, anh lập tức từ chối.

Chỉ khi chắc chắn yêu cầu của khách hoàn toàn hợp pháp và đảm bảo an toàn, Lai mới đồng ý nhận việc. Còn nếu cảm thấy không minh bạch, dù được trả thù lao cao đến đâu, anh cũng kiên quyết không làm.

Lai kể, có lần anh nhận được cuộc gọi từ một thiếu niên nhờ mở két sắt. Người này nói có chìa khóa nhưng quên mật khẩu nên không thể mở được.

Khi đến nơi, vừa quan sát, Lai đã thấy có điều bất thường. Anh yêu cầu cậu bé gọi người nhà đến chứng kiến mới đồng ý mở két. Thiếu niên bảo anh chờ rồi chạy xuống nhà dưới.

Một lát sau, một phụ nữ xuất hiện, tự nhận là mẹ của cậu bé và đồng ý cho mở két. Tuy nhiên, khi Lai đề nghị xem thẻ căn cước và mô tả chính xác vị trí két sắt, người này bắt đầu lúng túng, không trả lời được.

Nhận thấy có điều không ổn, Lai nhanh chóng hiểu ra, đây có thể là màn kịch. Anh liền sang nhà hàng xóm hỏi thăm, xin số điện thoại của cha mẹ thật của cậu bé, sau đó gọi báo sự việc, gửi lại đoạn clip mình vừa quay rồi rời đi.

Những cuộc giải cứu nghẹt thở

Ngoài những tình huống dễ khiến bản thân sa chân vào con đường phạm pháp, Lai cũng có nhiều kỷ niệm đẹp, đầy xúc động với nghề. Đó là những lần anh được gọi đến mở khóa để giải cứu người bị mắc kẹt trong phòng, trong nhà hay trong xe ô tô.

Mới đây, anh nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ từ một gia đình có cháu nhỏ bị khóa trái trong phòng. Khi đến nơi, Lai thấy người mẹ đang ngồi khóc vì hoảng loạn, còn người thân thì hết sức lo lắng, đứng ngồi không yên.

Đến nơi, Lai tiến hành mở ổ khóa bằng dụng cụ chuyên dụng. Vừa làm anh vừa trò chuyện để trấn an mọi người. Sau ít phút, khóa phòng được mở, mọi người ùa chạy vào ôm lấy cháu bé.

Những lần đến hỗ trợ, mở khóa cửa có các bé ở bên trong, Lai thường yêu cầu chủ nhà giữ bình tĩnh, không hoảng hốt. Anh cũng khuyên họ không nên liên tục gọi con đang mắc kẹt bên trong, vì như thế càng khiến các bé hoang mang, khóc lớn gây mất sức, thiếu hụt oxy.

Lai tâm sự: “Những vụ mở khóa cửa cứu người kẹt bên trong không khiến tôi hồi hộp hay buồn lòng bằng những lần được nhờ đến mở cửa ngôi nhà có người tự sát hoặc tử vong bên trong.

Mỗi khi nhận công việc như vậy, tôi luôn cầu mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, rằng gia chủ vẫn bình an. Nhưng khi cánh cửa mở ra, hầu như người bên trong đã không còn. Cảm giác lúc đó nặng nề và xót xa lắm.

Thường thì tôi chỉ đứng ngoài cửa, không bước vào để tránh làm xáo trộn hiện trường. Sau đó, tôi sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng đến xử lý".

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Lai thừa nhận công việc của mình có nhiều cám dỗ, thậm chí cả hiểm nguy. Chỉ cần một phút lạc hướng, anh có thể phải trả giá rất đắt.

Dù vậy, Lai vẫn yêu thích và tự hào về công việc này. Trên tài khoản mạng xã hội hơn 1 triệu lượt theo dõi, 30 triệu lượt thích, Lai chia sẻ kinh nghiệm làm việc và những câu chuyện về nghề khiến người xem tò mò.

Ảnh, clip: NVCC