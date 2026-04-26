Tác phẩm do thợ máy người Ý Andrea Marazzi, 30 tuổi, thực hiện. So với nguyên bản rộng khoảng 57,5 inch (khoảng 146cm), chiếc xe sau khi cắt gọt chỉ còn chưa tới 1/3 kích thước ban đầu, tạo nên hình dáng siêu mảnh, thậm chí còn “thon” hơn nhiều mẫu xe máy.

Chiếc xe vẫn giữ cấu trúc cơ bản với chiều dài khoảng 3,35 m (11 feet) và cao gần 1,4 m, nhưng chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Đáng chú ý, xe vẫn có thể vận hành nhờ động cơ điện lấy từ xe tay ga, đạt tốc độ tối đa khoảng 9 mph (tương đương 14 km/h). Tất nhiên, xe sẽ không đủ điều kiện lưu thông hợp pháp trên đường công cộng.

Mẫu xe độc lạ này được trình diễn tại Baltic Motor Show, thu hút sự chú ý lớn từ giới đam mê xe độ và khách tham quan. Tác giả cho biết ý tưởng bắt nguồn từ một “trò đùa” tại bãi phế liệu, nhưng sau đó đã trở thành dự án nghiêm túc.

“Tôi đã tạo ra thứ mà chưa ai từng làm,” Marazzi chia sẻ. Trước đó, anh cũng nổi tiếng với nhiều bản độ “dị biệt” theo phong cách cực đoan.

Hiện chiếc Fiat Panda siêu hẹp này đang được đăng ký kỷ lục Guinness ở hạng mục ô tô vận hành có chiều rộng nhỏ nhất thế giới. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người xem gọi đây là “tác phẩm nghệ thuật”, trong khi số khác đánh giá cao tay nghề và độ tỉ mỉ của người chế tạo.

Dù gây tò mò lớn, chiếc xe chủ yếu mang tính trình diễn và sáng tạo kỹ thuật, hơn là phục vụ nhu cầu đi lại thực tế.

Theo The Sun

