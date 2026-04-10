Ngày 7/4, tại Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), bà Cao (quê Đại Đồng, Sơn Tây) đã chính thức nhận lại con gái ruột sau 40 năm ly tán. Kết quả được xác nhận thông qua giám định ADN, với sự tham gia của cả bà và chồng cũ, trang QQ đưa tin.

Theo lời kể, năm 1986, bà Cao sinh con gái thứ hai. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau sinh, gia đình chồng đã tự ý mang đứa trẻ đi cho người khác nhận nuôi mà không có sự đồng ý của bà.

“Lúc đó tôi còn quá trẻ, không có tiếng nói, chỉ biết lén hỏi xem con bị đưa đi đâu", bà nghẹn ngào nhớ lại.

Thông tin duy nhất bà có được là con gái được đưa qua một người trung gian về khu vực Thạch Gia Trang (Hà Bắc), nhưng địa chỉ cụ thể không rõ. Suốt nhiều năm, bà chỉ biết ôm nỗi nhớ con trong im lặng.

Sau đó, cuộc hôn nhân rạn nứt, hai người ly hôn vào năm 1994. Bà một mình nuôi người con còn lại, nhưng chưa bao giờ thôi tìm kiếm đứa con gái thất lạc.

Vào ngày đoàn tụ, người mẹ cùng con gái không kìm được nước mắt. Ảnh: QQ

Đến năm 2021, khi gần 60 tuổi, bà Cao bắt đầu tìm con qua mạng xã hội và được khuyên nên làm xét nghiệm ADN. Để tăng khả năng đối chiếu, bà đã nhờ con gái lớn liên lạc với chồng cũ. Người này sau đó đồng ý phối hợp, cùng bà đi lấy mẫu máu lưu vào ngân hàng ADN.

"Ông ấy đã hợp tác. Chúng tôi cùng đi lấy mẫu", bà cho biết.

Dù vậy, suốt nhiều năm sau đó, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Ở phía bên kia, Vương Vĩ, cô gái sống tại Thạch Gia Trang đã biết mình là con nuôi từ hơn 10 năm trước khi mẹ nuôi qua đời.

Khi lập gia đình, sinh con, cô dần thấu hiểu nỗi vất vả của người làm mẹ. Đến năm ngoái, khi cha nuôi qua đời, mong muốn tìm lại cha mẹ ruột của cô trở nên mạnh mẽ hơn.

Tháng 2 năm nay, cô nhờ công an thành phố Miên Dương hỗ trợ tìm thân nhân. Sau quá trình phân tích dữ liệu và đối chiếu, cơ quan chức năng xác định cô có khả năng đến từ Sơn Tây.

Đến ngày 20/3, sau khi giám định ADN lần hai, kết quả chính thức xác nhận Vương Vĩ là con gái của bà Cao và chồng cũ. Tại buổi nhận thân, Vương Vĩ cầm bó hoa, tiến đến ôm chặt mẹ trong nước mắt.

Bà Cao cũng mang theo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, món quà bà đã giữ hơn 20 năm, với niềm tin một ngày sẽ trao lại cho con gái thất lạc. "Tôi luôn nghĩ sẽ có ngày tìm được con và tự tay đeo cho con chiếc vòng này", bà nói.

Bà cho biết, từ nay sẽ cố gắng bù đắp, dành nhiều tình yêu và sự chăm sóc hơn cho con gái: "Tôi muốn con biết rằng, con có thêm một người luôn yêu thương mình".

Sau buổi nhận thân, bà Cao cùng hai con gái đã rời Miên Dương đến Thành Đô, dự định ở lại vài ngày trước khi trở về quê nhà, khép lại hành trình tìm con đầy nước mắt.