Thông tin cơ bản về ngân hàng Agribank
|Tên đầy đủ
|Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development)
|Thành lập
|26/03/1988
|Trụ sở chính
|Số 2 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội
Ngân hàng Agribank làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?
Agribank hiện áp dụng khung giờ làm việc như sau:
- Buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00.
- Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Ngày làm việc: thường từ Thứ 2 đến Thứ 6.
- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định.
Do mỗi chi nhánh, phòng giao dịch có thể có điều chỉnh riêng (ví dụ mở sớm hơn hoặc đóng cửa muộn hơn) nên khách hàng nên kiểm tra trước khi đến.
Cách tìm chi nhánh ngân hàng Agribank gần nhất còn làm việc?
Để chính xác nhất, khách hàng của ngân hàng Agribank có thể tra cứu chi nhánh hoặc điểm giao dịch gần nhất ngay trên trang Mạng lưới của Agribank (https://www.agribank.com.vn/vn/atm-chi-nhanh) bằng cách chọn tỉnh/thành phố, phường/xã, hoặc chi nhánh cụ thể.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gọi tổng đài hỗ trợ: 1900558818 / 02432053205
Ngân hàng Agribank có làm việc Thứ 7 không?
Ngân hàng Agribank không làm việc Thứ 7 và Chủ nhật chỉ trừ thời gian cuối năm 2024, đầu năm 2025 có “giao dịch ngoài giờ hành chính” để phục vụ khách hàng cập nhật thông tin giấy tờ/sinh trắc học. Tuy nhiên, các chi nhánh và sở giao dịch của Agribank hiện tại đã không còn làm việc cuối tuần.
Các lưu ý khi giao dịch ở ngân hàng Agribank
- Hãy đến sớm hơn 30 phút trước giờ đóng cửa vì ngân hàng thường ngưng nhận giao dịch tiền mặt/ giao dịch phức tạp trước khi nghỉ để xử lý nội bộ.
- Mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh nhân dân/ Căn cước gắn chip còn hiệu lực) và nếu là giao dịch đặc biệt có thể cần giấy ủy quyền hoặc chứng từ bổ sung.
- Nếu giao dịch có tính pháp lý, quốc tế hoặc chuyển khoản lớn — nên chọn thời gian giữa buổi sáng hoặc đầu buổi chiều, tránh sát giờ đóng cửa.