Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/01/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra vụ án, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1954 tại Hưng Yên), nguyên Chủ tịch HĐTV Agribank.

Ông Bình bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Trong thông cáo vừa phát đi, Agribank khẳng định đây là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình. Ông đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay và cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm.

“Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Agribank trong giai đoạn hiện tại”, Agribank nhấn mạnh.

Agribank khẳng định luôn tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn tuân thủ quy định của pháp luật, luôn diễn ra an toàn, ổn định, thông suốt, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng và đối tác.

Ông Bình được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Agribank từ năm 2007. Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011 ông là Chủ tịch HĐTV ngân hàng này.

Những sai phạm trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh 6 xảy ra trong thời gian ông Nguyễn Thế Bình làm Tổng giám đốc ngân hàng này. Vụ án liên quan đến “siêu lừa” Dương Thanh Cường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát, và được đưa ra xét xử vào năm 2015. Cơ quan chức năng xác định sai phạm trong hoạt động cho vay tại chi nhánh 6 gây thất thoát hơn 966 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ án, Dương Thanh Cường thành lập nhiều công ty, sau đó thuê người làm giám đốc để sử dụng những pháp nhân này đi vay ngân hàng.

Ông Cường chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6 để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ cùng với Công ty Dệt kim Đông Phương do Lê Thành Công làm giám đốc. Tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời của dự án này.

Tiếp sau đó, Dương Thanh Cường chỉ đạo thuộc cấp thế chấp các quyền sử dụng đất để vay 628 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6, nhằm thực hiện dự án Khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Sau đó, Dương Thanh Cường mượn lại giấy chứng nhận tài sản để hoàn thiện thủ tục nhưng không trả lại mà mang sang ngân hàng khác thế chấp vay hàng trăm tỷ đồng.