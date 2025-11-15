|Tên đầy đủ
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam)
|Thành lập
|01/4/1963, tiền thân là Sở Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
|Trụ sở chính
|198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngân hàng Vietcombank làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?
Ngân hàng Vietcombank hiện có hơn 600 chi nhánh và điểm giao dịch trên hầu hết các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
Tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật. Tuy nhiên, khung giờ làm việc này có sự khác biệt nhất định giữa các khu vực và giữa chi nhánh/phòng giao dịch.
|Địa điểm
|Buổi sáng
|Buổi chiều
|Chi nhánh Vietcombank
|8h00 – 12h00
|13h00 – 16h30
|Phòng giao dịch Vietcombank
|8h30 – 12h00
|13h00 – 16h00
Mặc dù có khung giờ chung, một số chi nhánh tại các thành phố lớn có thể có điều chỉnh nhẹ về thời gian mở và đóng cửa.
|Khu vực
|Chi nhánh/Trụ sở chính
|Phòng giao dịch
|Hà Nội
|8h00 – 12h00 và 13h00 – 16h30
|8h30 – 12h00 và 13h00 – 16h00
|TP Hồ Chí Minh
|8h00 – 12h00 và 13h00 – 16h30
|8h00 – 11h30 và 13h00 – 16h00
|Miền Bắc
|7h30 - 11h30 và 13h00 - 16h30
|8h00 - 11h30 và 13h00 - 16h00
|Miền Trung
|7h30 - 11h30 và 13h30 - 17h00
|8h00 - 11h30 và 13h30 - 16h30
|Miền Nam
|7h30 - 11h30 và 13h00 - 16h30
|8h00 - 11h30 và 13h00 - 16h00
Cách tìm chi nhánh ngân hàng Vietcombank gần nhất còn làm việc?
Để chính xác nhất, khách hàng của ngân hàng Vietcombank có thể tra cứu chi nhánh hoặc điểm giao dịch gần nhất ngay trên trang Mạng lưới của Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Mang-luoi?region=0) bằng cách chọn tỉnh/thành phố, phường/xã, hoặc chi nhánh cụ thể.
Ngoài ra, khách hàng còn có thể gọi đến tổng đài hỗ trợ: 1900 54 54 13 hoặc truy cập ứng dụng VCB Digibank (mục “Tìm điểm giao dịch”).
Vietcombank có làm việc Thứ 7 không?
Trước đây, một số chi nhánh Vietcombank có làm việc vào sáng Thứ 7 để phục vụ cập nhật sinh trắc học nhưng đến thời điểm hiện tại, tất cả các chi nhánh, trụ sở chính, phòng giao dịch của Vietcombank đều không làm việc vào cuối tuần (nghỉ cả Thứ 7 và Chủ nhật).
Sau giờ hành chính, các dịch vụ tại quầy tạm dừng. Vietcombank không làm việc vào buổi tối tại bất kỳ chi nhánh hay phòng giao dịch nào.
Khách hàng vẫn có thể giao dịch qua các kênh ứng dụng số hoạt động 24/7 như:
- VCB Digibank, Internet Banking.
- Hệ thống ATM/CDM. Hệ thống ATM của Vietcombank hoạt động liên tục 24/7 cho phép rút tiền, chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng, kiểm tra số dư.
Cách đặt lịch trước để không phải chờ đợi khi giao dịch tại ngân hàng Vietcombank
Để tiết kiệm thời gian chờ đợi khi giao dịch tại ngân hàng, khách hàng có thể đặt lịch hẹn trước với Vietcombank qua ứng dụng VCB Digibank.
Bước 1: Truy cập từ ứng dụng VCB Digibank: Đăng nhập, vào Cài đặt -> Đặt lịch hẹn với Vietcombank.
Bước 2: Quy trình đặt lịch: Khách hàng chọn dịch vụ, địa điểm giao dịch và ngày đặt lịch (có thể hẹn trước tối đa 7 ngày, tối thiểu 1 giờ trước giờ hẹn). Sau đó, điền thông tin cá nhân và xác nhận.
- Check-in: Khách hàng cần đến đúng chi nhánh theo lịch và sử dụng link nhận được hoặc quét mã QR để check-in khoảng ±15 phút so với giờ hẹn. Sau khi check-in, khách hàng sẽ được phục vụ ưu tiên.
- Thay đổi/Hủy: Có thể đổi hoặc hủy lịch hẹn trước giờ giao dịch ít nhất 1 giờ. Mỗi khách hàng chỉ được giữ tối đa một lịch đang chờ xử lý.
Lưu ý khi đến giao dịch tại ngân hàng Vietcombank
- Nên đến sớm: Vietcombank thường ngừng nhận giao dịch tiền mặt và một số thủ tục phức tạp trước giờ đóng cửa khoảng 15–30 phút. Khách hàng nên đến sớm, đặc biệt nếu cần thực hiện giao dịch phức tạp (chuyển tiền quốc tế, giao dịch pháp lý, chứng từ...).
- Tránh giờ cao điểm: Nên tránh đến vào khung giờ cao điểm, thường là buổi sáng từ 8h00 đến 9h30 và buổi chiều từ 13h00 đến 14h30. Khung giờ vắng hơn thường là cuối buổi sáng (sau 10h00) hoặc giữa buổi chiều (sau 14h30)
- Chuẩn bị giấy tờ: Mang theo giấy tờ tùy thân bản gốc còn hiệu lực như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Tùy từng giao dịch, có thể cần thêm giấy ủy quyền hợp pháp hoặc chứng từ liên quan.
- Kiểm tra thông tin chi nhánh: Trước khi đến, khách hàng nên xác nhận giờ làm việc cụ thể và kiểm tra xem điểm giao dịch đó có hỗ trợ dịch vụ mình cần hay không.
- Có thể rút tiền hoặc chuyển khoản ngoài giờ làm việc không? Có. Mặc dù quầy giao dịch đóng cửa, khách hàng vẫn có thể sử dụng các kênh ứng dụng điện tử hoạt động 24/7 như VCB Digibank, Internet Banking, hoặc rút tiền mặt tại các cây ATM.
- ATM Vietcombank có hoạt động 24/7 không? Có. Hệ thống ATM của Vietcombank hoạt động liên tục 24/7, cho phép khách hàng thực hiện rút tiền, chuyển khoản, in sao kê, kiểm tra số dư và đổi mã PIN.