Tên đầy đủ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam) Thành lập 01/4/1963, tiền thân là Sở Quản lý Ngoại hối thuộc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngân hàng Vietcombank làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ? Ngân hàng Vietcombank hiện có hơn 600 chi nhánh và điểm giao dịch trên hầu hết các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật. Tuy nhiên, khung giờ làm việc này có sự khác biệt nhất định giữa các khu vực và giữa chi nhánh/phòng giao dịch. Địa điểm Buổi sáng Buổi chiều Chi nhánh Vietcombank 8h00 – 12h00 13h00 – 16h30 Phòng giao dịch Vietcombank 8h30 – 12h00 13h00 – 16h00 Mặc dù có khung giờ chung, một số chi nhánh tại các thành phố lớn có thể có điều chỉnh nhẹ về thời gian mở và đóng cửa. Khu vực Chi nhánh/Trụ sở chính Phòng giao dịch Hà Nội 8h00 – 12h00 và 13h00 – 16h30 8h30 – 12h00 và 13h00 – 16h00 TP Hồ Chí Minh 8h00 – 12h00 và 13h00 – 16h30 8h00 – 11h30 và 13h00 – 16h00 Miền Bắc 7h30 - 11h30 và 13h00 - 16h30 8h00 - 11h30 và 13h00 - 16h00 Miền Trung 7h30 - 11h30 và 13h30 - 17h00 8h00 - 11h30 và 13h30 - 16h30 Miền Nam 7h30 - 11h30 và 13h00 - 16h30 8h00 - 11h30 và 13h00 - 16h00

Cách tìm chi nhánh ngân hàng Vietcombank gần nhất còn làm việc? Để chính xác nhất, khách hàng của ngân hàng Vietcombank có thể tra cứu chi nhánh hoặc điểm giao dịch gần nhất ngay trên trang Mạng lưới của Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Mang-luoi?region=0) bằng cách chọn tỉnh/thành phố, phường/xã, hoặc chi nhánh cụ thể. Tra cứu mạng lưới điểm giao dịch và giờ phục vụ ngay trên website của ngân hàng Vietcombank Ngoài ra, khách hàng còn có thể gọi đến tổng đài hỗ trợ: 1900 54 54 13 hoặc truy cập ứng dụng VCB Digibank (mục “Tìm điểm giao dịch”).

Vietcombank có làm việc Thứ 7 không? Trước đây, một số chi nhánh Vietcombank có làm việc vào sáng Thứ 7 để phục vụ cập nhật sinh trắc học nhưng đến thời điểm hiện tại, tất cả các chi nhánh, trụ sở chính, phòng giao dịch của Vietcombank đều không làm việc vào cuối tuần (nghỉ cả Thứ 7 và Chủ nhật). Sau giờ hành chính, các dịch vụ tại quầy tạm dừng. Vietcombank không làm việc vào buổi tối tại bất kỳ chi nhánh hay phòng giao dịch nào. Khách hàng vẫn có thể giao dịch qua các kênh ứng dụng số hoạt động 24/7 như: VCB Digibank, Internet Banking.

Hệ thống ATM/CDM. Hệ thống ATM của Vietcombank hoạt động liên tục 24/7 cho phép rút tiền, chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng, kiểm tra số dư.

Cách đặt lịch trước để không phải chờ đợi khi giao dịch tại ngân hàng Vietcombank Để tiết kiệm thời gian chờ đợi khi giao dịch tại ngân hàng, khách hàng có thể đặt lịch hẹn trước với Vietcombank qua ứng dụng VCB Digibank. Bước 1: Truy cập từ ứng dụng VCB Digibank: Đăng nhập, vào Cài đặt -> Đặt lịch hẹn với Vietcombank. Bước 2: Quy trình đặt lịch: Khách hàng chọn dịch vụ, địa điểm giao dịch và ngày đặt lịch (có thể hẹn trước tối đa 7 ngày, tối thiểu 1 giờ trước giờ hẹn). Sau đó, điền thông tin cá nhân và xác nhận. Check-in: Khách hàng cần đến đúng chi nhánh theo lịch và sử dụng link nhận được hoặc quét mã QR để check-in khoảng ±15 phút so với giờ hẹn. Sau khi check-in, khách hàng sẽ được phục vụ ưu tiên.

Thay đổi/Hủy: Có thể đổi hoặc hủy lịch hẹn trước giờ giao dịch ít nhất 1 giờ. Mỗi khách hàng chỉ được giữ tối đa một lịch đang chờ xử lý.