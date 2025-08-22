Cơ quan chức năng đã thu giữ hai thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ảnh: TS

Chiều ngày 21/8, từ công tác giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TPHCM.

Nhận định đây là dấu hiệu của trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã ngay lập tức triển khai lực lượng, khoanh vùng và phối hợp khẩn cấp với lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật ngay tại hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ngoài ra, một thiết bị khác chưa kịp sử dụng cũng bị thu giữ.

Tin nhắn giả được đối tượng nước ngoài phát tán.

Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8/2025, Cục Tần số vô tuyến điện (Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II) đã phát hiện, định vị chính xác nguồn gây nhiễu bất hợp pháp, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện bắt giữ 4 đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo, trong đó có sự tham gia của người nước ngoài.

Các chuyên gia nhận định rằng, việc các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn, từ giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng đến dịch vụ chuyển phát cho thấy âm mưu của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có thể mang yếu tố xuyên quốc gia.

Chuỗi thành tích liên tiếp này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng, tinh thần chủ động và công tác giám sát chặt chẽ của Cục Tần số vô tuyến điện, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Trung tâm Tần số vô tuyến điện. Sự phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an đã tạo thành một “lá chắn thép”, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh không gian mạng và giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Đây cũng là thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm công nghệ cao; thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.