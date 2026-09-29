Tháo biển khoảng cách, cầu Nhật Tân vẫn ùn tắc

Sáng 28/9, ở cả hai chiều đường trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) vẫn xảy ra ra ùn tắc dù cơ quan chức năng đã tạm gỡ biển định khoảng cách.

Gần 8h ngày 28/9, khu vực đường dẫn lên cầu Nhật Tân, hướng từ Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài, xảy ra ùn tắc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, nguyên nhân ùn tắc tại cầu Nhật Tân xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc hạn chế một số phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng cao. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng đang trong quá trình làm quen với việc nhận biết khoảng cách theo vạch sơn mới.

Bắt tài xế Mercedes tông hai chị em đi xe máy rồi rồ ga bỏ trốn

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn (SN 2002, ngụ phường Vũng Tàu) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an đưa tài xế và phương tiện đến thực hiện hiện trường vụ tai nạn khiến hai chị em bị thương. Ảnh: CA

Tuấn là tài xế lái Mercedes tông hai chị em bị thương tối 20/9 tại đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu rồi rồ ga tẩu thoát khỏi hiện trường.

Diễn biến vụ việc được camera ven đường ghi nhận lại và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Kiện hàng lạ dạt vào bờ biển Phú Quốc, nghi chứa ma túy

Ngày 28/9, Đồn Biên phòng Gành Dầu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đã phát hiện 2 kiện hàng trôi dạt vào bờ biển đặc khu Phú Quốc, bên trong có khoảng 40kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Khoảng 11h30 ngày 27/9, tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Dầu trong lúc tuần tra ở khu vực bờ biển thuộc Tổ 7, khu phố Gành Dầu, đã phát hiện một bao tải màu trắng được quấn kín bằng băng dính, có chữ nước ngoài.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Kiểm tra bên trong, lực lượng biên phòng phát hiện 20 gói nylon màu xanh có hình dạng giống các gói trà, in số 1688. Các gói chứa tinh thể rắn màu trắng, nghi là chất ma túy, tổng trọng lượng khoảng 20kg.

Xe đầu kéo lao xuống vực, nam tài xế tử vong tại chỗ

Sáng 28/9, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lao xuống vực khiến tài xế tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h20 ngày 28/9, tại Km47+900 trên tuyến Quốc lộ 49, đoạn qua đèo Kim Quy thuộc địa phận xã Bình Điền.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xã Bình Điền

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng trên địa bàn đã có mặt để điều tiết giao thông, tổ chức cứu hộ phương tiện cùng nạn nhân dưới vực.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ô tô tải chở gà cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ô tô tải cháy đỏ rực trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Lê Minh

Hơn 19h ngày 28/9, một ô tô tải chở gà giống bất ngờ bốc cháy dữ dội tại Km214 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng đi Ninh Bình).

Nhà xe Anh Khoa cùng hành khách đã dùng bình chữa cháy hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan nhanh. Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 nhanh chóng tiếp cận hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp cùng lực lượng PCCC&CNCH xử lý sự cố.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại tài sản và nguyên nhân cháy đang được điều tra.